2016 yayın döneminin ikinci yarısındayız. Ve Yitik Ülke yeniden

Uzun bir yaz tatilinin ardından kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Yitik Ülkemiz yayına hazırladığımız 214’üncü kitabıyla geleceğe ilerliyor. Yepyeni projelerimiz var. Üretmeyi ve paylaşmayı seviyoruz. Her an her yerdeyiz. Okurumuz candır. Gönlümüz zengin, daha ne olsun. Hem, bir edebiyat dergimiz bile var artık: “Çevrimdışı İstanbul”, lütfen okuyup destek olun. Paylaşın. Seviniriz. Dergi işi çok zor… Edebiyat dergileri yaşamalı.

3 aydır binlerce ağaç tohumu hazırladık, tek tek uğraşıp paketledik. 2016’nın 2. yayın dönemi başlarken yüzlerce öğrenciye, onlarca köy okuluna destek olmak için hazırlıklarımız da sürüyor. Hastanelere, hasta kardeşlerimize de elimizden geldiğince yardım etmeye çabalıyoruz. Bunu seviyoruz. Buna inanıyoruz. İnatçıyız da. Hayat, ona yüklediğiniz anlam kadardır. Sizler kitaplarımızı okudukça bizler de -ilk günden bugüne, evrene söz verdiğimiz gibi- en fazla güçle yardıma ve başkaları için çabalamaya devam edeceğiz. Yitik Ülke’yi bunun için düşledik.

Yitik Ülke, doğa dostu bir yayınevi. Yitik Ülke sadece bir yayınevi değil, bilen biliyor, bilmeyenler lütfen tüm adımlarımızı, geçmiş izlerimizi takip etsin. Yayınevi, “Yitik Ülke” düşümüzün bir parçası sadece.

Kitaplarla, yazdıkça, okudukça, ürettikçe, paylaştıkça güzelleşecek dünya.

Yitik Ülke Yayınlarımızın kitaplarını alıp okuyarak, arkadaşlarınıza ve köy okullarına – kütüphanelere – öğrencilere kitaplarımızı hediye ederek projelerimize destek olabilirsiniz.

Sevgiler,

Kadir Aydemir www.kadiraydemir.com @yitikulke