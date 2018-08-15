“50. Baskıya Özel Refik Kronolojisi” – Sıtkı Silah – #öykü

50. BASKIYA ÖZEL REFİK KRONOLOJİSİ / Sıtkı Silah

1976 Asıl adı Yıldırım Sami Sarıgül olan Refik, çiftçi bir baba ve ressam bir annenin ilk erkek çocuklarıydı. Ablası Memduha o doğmadan üç yıl önce, henüz dört yaşındayken geçirdiği menenjit nedeniyle ölmüştü. Dünyaya gözlerini fırtınalı bir yaz akşamında, 14 Haziran’ın geç saatlerinde Adana’nın gül bahçesiyle ünlü eski bir konağının ikinci katında açmıştı; uzun ve zorlu bir doğum süreciydi. Babasının müjdeli haberi almasından az evvel bahçelerine düşen yıldırım nedeniyle verdiği ismini, yirmili yaşlarının sonlarına dek kullandı.

1977 Doğumun ardından hastalanan annesi bir yıl geçmeden öldü. Bakımını konağa taşınan teyzesi üstlendi.

1981 Bahçelerinde oyun oynarken ilk deneyimini yaşadı. Refakat ettiği kişi tüp kamyonunun altında ezilerek can veren komşu çocuğuydu.

Kronolojileri hep sevdin. Sanatçı, asker ya da bilim insanına ait olması fark etmeksizin, hatta o kişiyi tanımamana aldırmaksızın nerede görsen dikkat kesilip okudun bu yaşam özetlerini; ne tuhaf, hemen hepsinden edebiyat lezzeti de aldın. O taziye çadırının altındaki plastik sandalyeye otururken bir kronoloji yazmaya kalkışacağın aklının ucuna dahi gelmezdi yine de.

1982 Deneyimleri sıklaştı. Sırrını onunla paylaşınca teyzesinin ilk işi yeğenini bir çocuk psikoloğuna, daha sonra da psikiyatriste götürmek oldu.

1983 Düzenli terapilere katıldıysa da deneyimleri azalmadı. Teyzesinin yönlendirmesiyle piyano dersleri almaya başladı.

1986 İlk prelüdünü besteledi. Hayatı boyunca müzikten kopmayacak, toplamda yüze yakın eser besteleyecekti.

1991 Kanser olan babası kendini av tüfeğiyle vurdu; ilk kez ailesinden birine refakat etti.

1994 Adana Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitirdi. Öğrencilik hayatına Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde devam etti.

1995 Hemen her gün deneyim yaşamaya başladı.

1998 Çukurova Üniversitesi’nden yine birincilikle mezun oldu. Bahçecilik dalında yüksek lisans yapmak için Hollanda’ya gitti.

Birçok örneğiyle karşılaştığından olacak, klişelerine şöyle böyle hakimsin bu işin, kabul. Ama bir kronoloji metnini öyküye dönüştürmek öyle kolay mı? Betimlemeler yok, sahneler yok, olay örgüsüydü diyalogdu, tutunabileceğin hiçbir şey yok…

Cenaze sahibiydi muhtemelen, yaslı ve yorgun görünümlü bir delikanlı yanaşıp eline çay tutuşturmuştu. Usulca teşekkür edip başını hemen diğerlerinin olduğu yöne çevirmiştin, bir şey sormasından çekinerek. Duvar boyunca sandalyelerinde sessizce oturan kederli yüzler görmüştün; diğer taraftaysa üzerinde DİKKAT–ÖLÜM TEHLİKESİ! yazılı tehditkar bir trafo vardı. Önündeki yağ tenekesinden bozma saksılardan çiçeksiz, büyük yapraklı bitkiler yükseliyordu.

1999 Wageningen Üniversitesi’ndeki ilk yılında çok sevdiği teyzesi hayata gözlerini yumunca, ailesinden birine ikinci kez refakat etti. Cenaze için Adana’ya geldiğinde babasından kalan tarlaların tamamını sattı; artık doğup büyüdüğü şehirle tek bağı konağı ve gülleriydi.

2000 Hayatlarımın aşkı dediği eski opera sanatçısı Rosa Maria ile tanıştı; aralarındaki yaş farkına aldırmadan kısa süre içinde sevgili hayatı yaşamaya başladılar.

2001 Yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yıl bitmeden evlenmeyi planlıyorlardı ki 1919 doğumlu Rosa Maria yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sevgilisine refakatini En acı deneyimimdi sözleriyle anlatan Refik, röportajlarında konuyla ilgili başka tek söz etmedi.

2002 Üniversiteden ayrılıp Adana’ya döndü. Sevgilisinin küllerini bahçesindeki gül ağacının dibine gömdü. Orduya verdiği özel bir hizmet nedeniyle askerlik görevinden muaf tutuldu. Söz konusu hizmetin ne olduğunu hiçbir zaman açıklamadı. Yaz sonunda iki yıl sürecek doğu seyahatine çıktı.

2003 Dalay Lama’yla tanıştı.

2004 Türkiye’ye dönüp Toros Dağları’ndaki bir yayla evinde iki yıla yakın münzevi hayatı yaşadı, bahçecilikle uğraştı. Deneyimleri sürüyor, konuyla ilgili çalışmaları da devam ediyordu. Refik ismiyle kaleme aldığı ilk yazıları parapsikoloji dergilerinde yayınlanmaya başladı.

2006 Çukurova Üniversitesi’nden gelen teklifi kabul etmedi, akademi hayatı başladığı gibi bitmiş, onun için artık mazide kalmıştı. Ne yapmak istediği konusunda kesin kararını vermişti; yayla inzivası dönüşü ilk iş olarak İspritizma Derneği’ni kurdu.

2007 İlk hayvan deneyimini yaşadı.

On kadar yaşlı adam vardı, apartmanın otoparkına kurulmuş taziye çadırında; kadınlar yukarıda, cenaze evinde toplanmış olmalıydı. Kimdi, kaç yaşlarındaydı merhum ya da merhume, ziyaretçilere bakarak kestirmeye çalıştın; tek anlayabildiğin bunun sırasız bir ölüm olmadığıydı…

Akşamüstü yürüyüşü için çıkmıştın evden. Karşı apartmanın altındaki mavi tenteyi görür görmez ayakların seni oraya götürmüştü. Bir sandalyeye oturup etrafı gözlemledin. Sana çay getiren delikanlının sözlerine kulak kabarttın bir süre; sanki o değil de ölümdü konuşan.

Ağrıları varmış, bana hiç demediler ki… Nasıl olacak, yıkıldı tabii… Halama söylememişler daha… Dayım yolda öğreniyor zaten, eve uğramadan hastaneye gidiyor… Sağolsun Sami catering firması ayarladı, birazdan gelirler. Evet fazla söyledim, fakir fukaraya dağıtırız… Hocayı Sami getirecek… Yok o Yıldırım, Sami büyük teyzemin oğlu… Mikrofona gerek olmaz diye düşündük…

2008 Katıldığı bir radyo programında deneyimlerinden ve refakat ettiği ünlü kişilerden bahsedince geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

2009 İlk ve tek kitabı olan Refakatçi yayımlandı. Kısa süre içinde beş baskı yaparak çok satanlar listesine giren kitabında Refik yalnızca kendi deneyimlerinden bahsetti, herhangi bir yargıya varmaktan özenle kaçındı.

2010 Üniversitelerde konferanslar verdi. Sık çıkmaya başladığı televizyon programlarında anlattıkları her tür çevreden olumlu olumsuz birçok tepki aldı; iddiaları ses getirmeyecek türden değildi.

2011 Refakatçi’nin genişletilmiş baskısı yapıldı. İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Çince ve Farsçaya çevrildi. İspanya’da Yılın Kitabı Ödülünü aldı. Yalnızca ülke değil dünya çapında tanınan bir isim olmuştu. Hollywood’dan gelen film teklifini reddetti. Bir röportajında beyaz perdeden uzak durma kararını Deneyimlerimi zaten yazmıştım ve daha fazlası ancak müzikle anlatılabilirdi sözleriyle savunacaktı.

2012 Botanik çalışmalarını da aksatmadı; geliştirdiği aşılama yöntemiyle her mevsim farklı renk gül açan fidan yetiştirmeyi başardı. Çukurova Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı aldı ve ismi Ziraat Fakültesi’nin konferans salonuna verildi.

2013 Refakatçi Amerika’da en çok satan kitaplar arasına girince, davet üzerine bir dizi seminer için bu ülkeye gitti. Beyaz Saray’a kabul edildi.

2014 Tüm mal varlığını İspritizma Derneği’ne bıraktığını açıkladı. Vasiyetinde bahçesine gömülmek de vardı.

Beş dakika bile geçmemişti ki, durumla pek uyumlu olduğu söylenemeyecek bir cep öyküsü filizlendi aklında. Kelimeleri kafanda sıraya koyarken suçluluk duyup utandın; oysa tam da bunun için gitmemiş miydin oraya?

Kartpostal Fotoğrafçısına Veda

O gün lapa lapa kar yağdığından cenazesine kimseler katılamamıştı.

Fazlasını da yazabilmeyi umdun, ölümün her şeyiyle üzerimize düşen ağır gölgesini belki. O bayatlamış çaydı işte ölüm, elektriği kapıcı dairesinden çekilmiş paslı semaverdi, Seyhan Belediyesi yazılı yırtık tente ve kirli sandalyelerdi, abuk sabuk sorular soran aile dostlarıydı, Arapça birtakım sözlerdi ölüm, bu yönüyle tercüme hatalarına sonuna kadar açıktı, morg görevlilerinin aralarındaki gündelik konuşmaya tanık olup irkilmekti, cep telefonuna mermercinin numarasını kaydetmekti, başka derdin yokmuş gibi hoca Atatürk ve silah arkadaşlarına da dua okuyacak mı diye kaygıyla beklemekti, manifaturacıların kefen sattığını öğrenmekti, Sami’ydi ölüm, ya da Yıldırım ne fark eder, çünkü birilerinin yemek firması ayarlayıp vefat ilanıyla uğraşması gerekti, aile mezarlığında metrekare hesabıydı ölüm, acılar içindeyken otopark daraldığı için komşulara karşı mahcup hissetmekti; ölümün ne çok şey olduğunu hatırladın oradayken. Peki ya ölen? Bu anlamsız hengamenin ortasında yapayalnız değil miydi? Düşüncelerin ölümden ölene kayar oldu…

Delikanlının yeni gelenlerle ilgilenmek üzere uzaklaşmasını fırsat bilip kalktın yerinden, yürüyüşten vazgeçip doğruca eve döndün. Ölenin yalnızlığı ürkütmüştü seni, yanında birileri olsun, ona refakat etsin istedin. Korkunu bastırmak için de bu öyküyü yazmaya başladın.

2015 Uluslararası Psikanaliz Kongresi’nde yaptığı konuşma kaydı internette izlenme rekoru kırdı. Refakatçi’nin Türkiye’deki baskı sayısı kırka, çevrildiği dil sayısıysa yirmi beşe ulaştı.

2016 Derneğin merkezini konağına taşıdı; özel kullanımı için yalnızca ikinci kattaki yatak odasını ayırdı. Duvarlarında annesinin tabloları asılı bu odanın tek mobilyası dünyaya gözlerini açtığı karyolaydı.

2017 Katıldığı son televizyon programında bir bitki deneyimi yaşadığını ima ettiyse de açıklamada bulunmadı.

2018 Vatikan’dan aldığı daveti kabul etti; ziyaretin temmuz başında yapılması planlandı.14 Haziran akşamüzeri, bahçesindeki gülleri budarken üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Bulutsuz, berrak bir gündü halbuki; hava birden dönmüş, gökyüzü nesi var nesi yok saniyeler içinde yere boşaltıvermişti; o sağanak yağışın haberini gazeteler böyle verdi. İki gün sonraki cenaze töreni, ismi göz önünde tutulacak olursa, hiç de kalabalık sayılmazdı. En azından görünürde öyle değildi.