Yitik Ülke Yayınları – Adana Kitap Fuarı İmza Günleri / 6-14 Ocak 2018

Yitik Ülke Yayınları, 6-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Adana’da düzenlenen Tüyap Çukurova Kitap Fuarı’nda her zamanki yerinde. Tüm kitaplarımızla orada olacağız. Hepinizi sohbete bekleriz. Sevgiler.
İMZA GÜNLERİMİZE DAVETLİSİNİZ (İmza günlerimiz güncellenmektedir)
6 Ocak Cumartesi
11.00-14.00 Elmas Şahin
13.00 Kadir Aydemir – Benen Çetindağ
14.00 Bade Osma Erbayav – Melike İnci
15.00 Gökhan Arslan
7 Ocak Pazar
11.00-14.00 Elmas Şahin
13.00 Kadir Aydemir – Benen Çetindağ
14.00 Bade Osma Erbayav
15.00 Gökhan Arslan
8 Ocak Pazartesi
9 Ocak Salı
11.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal
10 Ocak Çarşamba
13.00 Bülent Akgezer
11 Ocak Perşembe
13.00 Seçim Seziş
12 Ocak Cuma
13.00 Harun Özen
14.00 Sevgi Cansever
13 Ocak Cumartesi
11.00-14.00 Elmas Şahin – Melike Çelebi
13.00 Kadir Aydemir – Harun Özen – Sevgi Cansever
14.00 Seçim Seziş – Melek Eryazıcı
15.00 Çisel Onat
14 Ocak Pazar
13.00 Kadir Aydemir
14.00 Seçim Seziş – Sevgi Cansever