Adana Kitap Fuarı imza günlerimiz – (Tüyap Çukurova 10. #KitapFuarı)

Yitik Ülke Yayınları,

Yitik Ülke Yayınları, Adana’da düzenlenen Tüyap Çukurova 10. Kitap Fuarı’na katılıyor. Tüm okurlarımız davetlidir. İmza günlerimiz şöyle:

7 Ocak 2017 Cumartesi

13.00 Kadir Aydemir – Sıtkı Silah – Devrim Dirlikyapan

14.00 Elmas Şahin

15.00 Hakan Bayhan

 

8 Ocak 2017 Pazar

13.00 Kadir Aydemir – Devrim Dirlikyapan

14.00 Hakan Bayhan – Harun Özen

 

9 Ocak 2017 Pazartesi

10.00

 

10 Ocak 2017 Salı

 

11 Ocak 2017 Çarşamba

13.00 Göksel Bekmezci – Ferhat Uludere

14.00 Kadir Aydemir

 

14 Ocak 2017 Cumartesi

13.00 Serkan Türk – Kadir Aydemir

14.00 Sıtkı Silah

15.00 Sunar Kural Aytuna

 

15 Ocak 2017 Pazar 

13.00 Kadir Aydemir – Sunar Kural Aytuna