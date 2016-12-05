Adana Kitap Fuarı imza günlerimiz – (Tüyap Çukurova 10. #KitapFuarı)

Yitik Ülke Yayınları, Adana’da düzenlenen Tüyap Çukurova 10. Kitap Fuarı’na katılıyor. Tüm okurlarımız davetlidir. İmza günlerimiz şöyle:
7 Ocak 2017 Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir – Sıtkı Silah – Devrim Dirlikyapan
14.00 Elmas Şahin
15.00 Hakan Bayhan
8 Ocak 2017 Pazar
13.00 Kadir Aydemir – Devrim Dirlikyapan
14.00 Hakan Bayhan – Harun Özen
9 Ocak 2017 Pazartesi
10.00
10 Ocak 2017 Salı
11 Ocak 2017 Çarşamba
13.00 Göksel Bekmezci – Ferhat Uludere
14.00 Kadir Aydemir
14 Ocak 2017 Cumartesi
13.00 Serkan Türk – Kadir Aydemir
14.00 Sıtkı Silah
15.00 Sunar Kural Aytuna
15 Ocak 2017 Pazar
13.00 Kadir Aydemir – Sunar Kural Aytuna