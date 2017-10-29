Yitik Ülke’den #geridönüşüm projesi: #pildenkitaba – Atık piller kitaba dönüşüyor

Yitik Ülke Yayınları’ndan benzersiz bir #geridönüşüm projesi: “PİLDEN KİTABA”

Yitik Ülke Yayınları olarak her kitap fuarında tüm okurlarımıza ağaç tohumları hediye ediyoruz. Şimdi sıra başka bir projede. 4-12 Kasım tarihleri arasında Beylikdüzü’nde düzenlenecek olan İstanbul Kitap Fuarı’nda doğayı korumak ve farkındalığı arttırmak için yeniden kolları sıvıyoruz.

İzmir’den sonra İstanbul’da da atık pil toplayacağız. Bir ilk olacak. Amacımız farkındalık yaratıp doğayı korumak için küçük bir katkı.

#kitapfuarı’nda YALNIZCA HAFTA İÇİ GÜNLERDE, en az 30 kullanılmış pil getiren öğrencilere bizim seçtiğimiz 1 kitap hediye.

#geridönüşüm için tam yol ileri.

Bu projeyi kendi olanaklarımızla düzenliyoruz. Sınırlı sayıda kitap hediye edebileceğiz. Katkıda bulunmak isteyenler bize ulaşabilir. (yitikulke@gmail .com) İzmir’deki kitap fuarlarında 2 yılda yüzlerce pil toplayıp belediye yetkilileri vasıtasıyla geri dönüşüme ilettik. İstanbul’daki ilk pil toplama deneyimimiz olacak. Elbette ki umutluyuz. 1 pilin bile çöpe atılmasını engelleyebilirsek, ne mutlu bize. Herkese sevgiler.

Yitik Ülke Yayınları @yitikulkeyayin www.yitikulke.com

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