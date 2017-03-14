Bin Çiçekli Bahçe Yaşar Kemal

(BİN ÇİÇEKLİ BAHÇE) YAŞAR KEMAL (ANISINA);

ÖYKÜ, HALKBİLİM ARAŞTIRMASI VE ŞİİR YARIŞMASI

“BİN ÇİÇEKLİ BAHÇE YAŞAR KEMAL” Kültür Şöleni dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Kemal’in, memleketi Osmaniye’de bir dizi etkinlikle anılıyor.

Osmaniye Anadolu Halk Bilimleri – Kültür Akademisi’nin geleneksel olarak düzenlediği; kültür ve sanat bayramı “Özgür İnsan ödülü, Özgür Film Festivali ve Yaşar Kemal anısına öykü, halk bilim ve şiir yarışması’dır. 2 yıl önce aramızdan ayrılan ve 2007 yılında Özgür İnsan Ödülü sahibi olan, Osmaniyeli ünlü yazarımız Yaşar Kemal anısına, 2017 yılında da yarışma düzenlenmiştir.

Seçici Kurul;

Öykü dalında;

Halis Açacak, yazar, emekli öğr.

Uğur Pişmanlık, gazeteci,yazar.

Ahmet Kamacı, Mersin Üni. yönetici, heykeltıraş

Halk Bilim Dalında;

Bekir Dağsever, halk bilim uzmanı, yazar

Veli Bayrak; gazeteci, yazar

Mehmet Aslan ; Karikatürist, halk bilim uzmanı

Şiir Dalında;

Adil Okay, Şair, yazar

Haydar Eroğlu, şair, yazar

Cemal Algan, Halk bilim araş. Müzisyen

Anadolu Halk Bilimleri – Kültür Akademisi ev sahipliğinde yapılan etkinliklere, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı, kültür ve bilim insanı katılıyor. Osmaniye merkez, ilçe ve köylerinden halk katılımının yanı sıra Çukurova ve Toros Dağı yaylalarında yaşayan yerleşik ve göçebe Türkmen Yörüklerin de ilgiyle izledikleri yerel, ulusal ve uluslararası özelliklere sahip etkinlikler üç gün sürüyor.

Dereceye giren konukların ve katılımcıların sınırsız söz alarak Yaşar Kemal, edebiyat ve kültür üzerine konuşmaları ve değerlendirmeler;

-Yaşar Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği, Karacaoğlan’ın memleketi olan Toros Yaylaları, Osmaniye, Kadirli, Düziçi, Gökçeli ve Hamite’deki “Yaşar Kemal Müzesi ve Parkı”nda da ayrıca etkinlikler yapılacaktır.

-Hemite’deki söyleşide Yaşar Kemal’in köylüleri, akraba ve yakın dostları da anılarını paylaşacaklar ve ünlü yazarın “İnce Memed” kitabında anlatılan yerler gezilecektir…

-Öte yandan, Amanos Dağı yamacında yapılacak “Şiir İkindileri” dinletisi yanı sıra gün batımında, ateş aydınlığında, çam oluklu pınar başında; etkinlikler devam edecektir.

-Bu etkinlikler ve geleneksel yarışmalar, 16-17-18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacaktır…

Etkinlik süresince, tüm insanlarımız davetlidir.

Kamuoyuna duyurulur…

Osmaniye Anadolu Halk Bilimleri – Kültür Akademisi adına; İbrahim Çenet Osmaniye

BİN ÇİÇEKLİ BAHÇE YAŞAR KEMAL; (ANISINA) ÖYKÜ, HALKBİLİM ARAŞTIRMASI VE ŞİİR YARIŞMA KOŞULLARI:

1) Yarışmaya katılacak ürünler;

a. Ülkelerin, halkların bağımsızlığı, özgürlüğü,

b. Halk kültürü,

c. Çevre ve doğa,

d. Özellikle dilin Türkçe olması temelinde olmalı.

2) Tema dışı ürünler yok sayılarak değerlendirmeye alınmayacak.

3) Yazı uzunluğu: Şiirler 3, öyküler 5, araştırı yazıları 10 sayfayı geçmemeli (12 punto, iki aralıklı, A 4 boyutunda).

4) Katılım alt yaş sınırı 18. (18 yaş altı katılımcıların veli imzası olacak).

5) Yarışmaya katılacak ürünler yayımlanmış ya da yayımlanmamış olabilir.

6) Finale kalan ürünler bir yıl içinde tarafımızdan yayınlanacaktır.

7) Yarışmaya katılan yapıtlar, Anadolu Halk Bilim-Kültür Akademisince değerlendirilip Seçici Kurul’a sunulacak, kurul kararı kesindir.

8) Her dalda 1.2.3. ve özendirme ödülü verilecek.

9) Ödül olarak konuya ilişkin bir özgürlük heykeli ve plaket verilecek (Ayrıca tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek).

10) Gelen yarışmacı konukların; konaklama ve barınmaları tarafımızdan sağlanacaktır.

11) Ürünler en son 10 Mayıs 2017’e dek elimize geçmelidir.

12) Bir yarışmacı en çok 2 ürünle katılabilir.

13) Ürünler, A4 kağıdıyla 5 kopya ve iki adet CD olarak yollanacaktır.

14) Katılımcılar; ad vesoyadlarını, özgeçmiş, adres,telefon, e-posta bilgilerini, yapıt yayınlanmışsa nerede ve ne zaman yayımlandığını belirterek, belgelik 2 fotoğraflarını göndermelidirler.

15) Yarışma sonuçlarının açıklanmasıyla ödül töreni 17 Haziran 2017 tarihinde, Osmaniye -Anadolu Halk Bilimleri Kültür Akademisi Merkezi’nde yapılacaktır.

16) Yarışmacılar işbu “YARIŞMA KOŞULLARI” belgesinin altına el yazılarıyla “Koşulları okudum, kabul ediyorum.” ibaresiyle ve adlarını soyadlarını yazarak imzaladıktan sonra başvuru dosyasıyla göndereceklerdir.

17) Yarışmaya katılacak yapıtlar ve istenen belgeler, süresi içinde aşağıdaki adrese ulaştıracak:

Yarışma sekretaryası

Erdal YILMAZ:

Uzman Kırtasiye, Rahime Hatum mah. Atatürk Lisesi Yolu, Belediye binası yanı Osmaniye/ Merkez

Tel: 0328- 812 5110

İbrahim ÇENET – Kurum yöneticisi:

Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Akademisi, Çardak köyü / Osmaniye

Tel : 0538-552 2992; İş: 0328 -835 64 06.

e-mail: cenetibrahim72@gmail.com