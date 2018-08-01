Bizim için ağaç ve çiçek tohumu toplar mısınız?

Yitik Ülke Yayınları olarak uzun yıllardır her kitap fuarında okurlarımıza tohum paketleri hediye ediyoruz. Bu tohumlar ülkemizin ve dünyanın birçok yerine dağılmış durumda; okurlarımızın sosyal medyadaki fidan/çiçek paylaşımları bize güç veriyor. Her tohum bir umuttur, biliyoruz.

Bu yaz yeni tohumlar topluyoruz, hazırlıklarımız sürüyor. Özellikle taneli (fıstık çamı gibi) ağaç tohumlarına ihtiyacımız var. Siz de bizim için doğadan tohum toplar mısınız? Çok mutlu oluruz 🙂

İhtiyacımız olan tohum türleri: Ağaç tohumları, çiçek tohumları, sebze tohumları.

Tohumları küçük paketlere 5-6 tane şeklinde pay edip hazırlayabilir, kâğıt ya da diğer kilitli paketlerin/poşetlerin üzerine dilediğiniz mesajı yazabilirsiniz. Toplayıp bize ulaştıracağınız tohumlar kitap fuarlarında YİTİK ÜLKE YAYINLARI standından kitap alan herkese, ayrıca sık sık destek olduğumuz köy okullarının kütüphanelerine ve öğrencilere iletilecektir.

İlginize, desteğinize şimdiden teşekkür ederiz.

TOHUMLARI BİZE İLETMEK İÇİN yitikulke@gmail.com adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Instagram ve Twitter adresimiz: @yitikulke

Sevgiler

Kadir Aydemir