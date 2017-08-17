Bozcaada üzerine benzersiz bir kitap: “Tenedos Bozcaada”

Bülent Akgezer’den, Bozcaada tarihi ve Bozcaada kültürü üzerine hazırlanan benzersiz bir kitap. Yolu adaya düşen, adayı özleyen, merak eden herkese şaşırtıcı bir yol haritası. Adanın bilinmeyenlerini keşfetmek için okuyun.

Bozcaada ya da en çok bilinen eski ismi ile Tenedos, Çanakkale Boğazı çıkışının güneydoğusunda, boğaza 22 kilometre uzaklıkta bir ada. Yüzölçümü 36,5 kilometrekare, yaklaşık bir kilometrekare hesaplanan çevredeki adacıkların da katılmasıyla 37,5 kilometrekare ediyor.

Türkiye’nin Gökçeada (İmroz) ve Marmara Adası’ndan sonra üçüncü büyük adası. Yerleşmeye uygun büyüklükte, ama çevresinde uğuldayan denizin varlığını unutturacak kadar da geniş olmayan bir ada.

Coğrafi konumu bu adaya stratejik bir önem kazandırmış. Antik dünyanın denizlerde dolaşan insanlarına sığınak ve basamak taşı olmuş, Batı Anadolu kentleri içinde, Anakara’da etki alanı yaratacak kadar güçlenmiş, daha sonra zamanın güçlü devletlerinin uğrunda savaşacakları kadar ilgi odağı, imparatorlara ve sıradan insanlara sığınak olmuş, zaman zaman da unutulmuş, korsanlara terk edilmiş.

Bazı olaylar, bu geçmişi uzaktan ilgilendirse bile, sonuçta bu topraklar ve denizlerde yaşayan insanların, bizim insanlarımızın geçmişle şekillenen, bugünkü dünyalarını anımsamaya ve anlamaya çalıştım.

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