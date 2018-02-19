Yitik Ülke Yayınları – Bursa Kitap Fuarı imza günleri

Yitik Ülke Yayınları kitaplarıyla TÜYAP Bursa Kitap Fuarı’nda. Bursa‘da 17-25 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarındaki imza günlerimize davetlisiniz. (imza günlerimiz güncellenmektedir)
17 Mart Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir – Atilla Yaşrin
14.00 Deniz Çöğendezoğlu
18 Mart Pazar
13.00 Kadir Aydemir – Serkan Türk – Atilla Yaşrin
14.00 Vejdi Karanki
15.00 Deniz Çöğendezoğlu
16.00 Barış Efendioğlu
19 Mart Pazartesi
13.00 Serkan Türk
20 Mart Salı
11.00 Mine Topal – Esra Aylin Akalın
13.00 Emine Nilgün Yurtsever
21 Mart Çarşamba
15.00 Tülay Güzeler
22 Mart Perşembe
15.00 Tülay Güzeler
23 Mart Cuma
13.00 Benen Çetindağ – Tülay Güzeler
14.00 Çisel Onat – Harun Özen
15.00 Tülay Güzeler
24 Mart Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir – Melike İnci
14.00 Sunar Kural Aytuna – Dilek Neşe Açıker
15.00 Deniz Çöğendezoğlu – Benen Çetindağ – Tülay Güzeler
16.00 Yunus Bektaşoğlu – Gökhan Arslan – Bade Osma Erbayav
25 Mart Pazar
13.00 Kadir Aydemir – Seçim Seziş
14.00 Deniz Çöğendezoğlu – Benen Çetindağ – Tülay Güzeler
15.00 Yunus Bektaşoğlu – Gökhan Arslan
16.00 Barış Efendioğlu – Bade Osma Erbayav