Kitap Hediyeli Kısa Öykü Yazma Etkinliği

Aşağıdaki resmin 1 (bir) sayfayı geçmeyen kısa öyküsünü 1 Eylül 2018’e dek yazıp bize mail yoluyla ileten 2 yazara Yitik Ülke Yayınları‘ndan 5‘er kitap hediye edilecek. Adresimiz künyededir. Öyküler özgün ve hiçbir ortamda yayımlanmamış olmalı, bu resim için yeni yazılmalı, yazım hatasız iletilmeli. Beğendiğimiz 2 öyküyü seçip sayfamızda yayımlayacağız. Gelen öykülerden, olur da beğendiğimiz olmazsa etkinliği pas geçebiliriz; sonraki hafta başka bir resimle devam ederiz. Başarılar.

Yaşasın kısa öykü! Yaşasın edebiyat!