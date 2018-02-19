Yitik Ülke Yayınları – CNR İstanbul Kitap Fuarı imza günleri

Yitik Ülke Yayınları kitaplarıyla CNR İstanbul Kitap Fuarı’nda. İstanbul‘da 10-18 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarındaki imza günlerimize davetlisiniz. Stant adresimiz: 7-B10 (imza günlerimiz güncellenmektedir)
10 Mart Cumartesi
11.00 Emine Nilgün Yurtsever
13.00 Kadir Aydemir – Atilla Yaşrin – Yunus Bektaşoğlu
14.00 Mehmet Ünver – Yunus Bektaşoğlu – Gökhan Arslan
15.00 Dilek Neşe Açıker – Sunar Kural Aytuna
11 Mart Pazar
12.00 Mehtap Erel
13.00 Kadir Aydemir – Atilla Yaşrin – Yunus Bektaşoğlu
14.00 Melike İnci – Yunus Bektaşoğlu – Gökhan Arslan
15.00 Vejdi Karanki – Benen Çetindağ
12 Mart Pazartesi
13 Mart Salı
13.00 Benen Çetindağ
14 Mart Çarşamba
12.00 Mehtap Erel
15 Mart Perşembe
11.00 Hakan Bayhan
16 Mart Cuma
11.00 Mine Topal – Esra Aylin Akalın
13.00 Serkan Türk
15.00 Çisel Onat – Harun Özen
17 Mart Cumartesi
11.00 Hakan Bayhan
12.00 Banu Özkan Tozluyurt
13.00 Serkan Türk – Barış Çağrı Genç – Yaprak Öz
14.00 Çimen Erengezgin
15.00 Çisel Onat – Harun Özen
18 Mart Pazar
13.00 Barış Çağrı Genç – Seçim Seziş
14.00