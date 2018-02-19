Yitik Ülke Yayınları – Denizli Kitap Fuarı imza günleri

Yitik Ülke Yayınları kitaplarıyla Eylül Fuarcılık’ın düzenlediği Denizli Kitap Fuarı’nda. Denizli’de, 30 Mart – 8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarındaki imza günlerimize davetlisiniz. (imza günlerimiz güncellenmektedir)
30 Mart Cuma
13.00 Kadir Aydemir
31 Mart Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir – Melike İnci
1 Nisan Pazar
2 Nisan Pazartesi
3 Nisan Salı
4 Nisan Çarşamba
5 Nisan Perşembe
6 Nisan Cuma
13.00 Tülay Güzeler
7 Nisan Cumartesi
11.00 Melike Çelebi
13.00 Kadir Aydemir – Serkan Türk – Barış Çağrı Genç
14.00 İlkay Yıldız – Tülay Güzeler
15.00 Atilla Yaşrin – Bade Osma Erbayav
8 Nisan Pazar
13.00 Kadir Aydemir – Serkan Türk – Barış Çağrı Genç
14.00 İlkay Yıldız – Tülay Güzeler
15.00 Atilla Yaşrin – Bade Osma Erbayav