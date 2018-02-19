Yitik Ülke Yayınları – Denizli Kitap Fuarı imza günleri

Yitik Ülke Yayınları

Yitik Ülke Yayınları kitaplarıyla Eylül Fuarcılık’ın düzenlediği Denizli Kitap Fuarı’nda. Denizli’de, 30 Mart – 8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarındaki imza günlerimize davetlisiniz. (imza günlerimiz güncellenmektedir)

30 Mart Cuma
13.00 Kadir Aydemir

31 Mart Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir – Melike İnci

1 Nisan Pazar

2 Nisan Pazartesi

3 Nisan Salı

4 Nisan Çarşamba

5 Nisan Perşembe

6 Nisan Cuma
13.00 Tülay Güzeler

7 Nisan Cumartesi
11.00 Melike Çelebi
13.00 Kadir Aydemir – Serkan Türk – Barış Çağrı Genç
14.00 İlkay Yıldız – Tülay Güzeler
15.00 Atilla Yaşrin – Bade Osma Erbayav

8 Nisan Pazar
13.00 Kadir Aydemir – Serkan Türk – Barış Çağrı Genç
14.00 İlkay Yıldız – Tülay Güzeler
15.00 Atilla Yaşrin – Bade Osma Erbayav

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