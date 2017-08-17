Doğan Ergül’ün toplu şiirleri yayımlandı: “Güzü İnciten Yara”

2007’de, erken yaşta yitirdiğimiz Kadıköylü şair Doğan Ergül’ün toplu şiirler kitabı “Güzü İnciten Yara”. Şairin “Aşkın ve Suların Öğleni” ile “Uykulu Yağmur” adlı eserleri bu kitapta bir arada okunabilir.

acı titreyen yaprağın rengini alıyor

bahçesinde evlerin

harflerin kendini tuttuğu

yapıların göğe değen yerinde

ellerime bulaşan ezgilerce

zamanı gördüm rüzgârlar kestim

ey dün ey vişneyi tutan istek!

sizin için yürünmemiş mavilere çıktığım

bin yıldır söylenmiş şarkılar,

yok kahkahalarla… çekiçten, çividen

ahşap kuş uçurtmalarıyla

uzağından baktığım

susamış dağların büyüttüğü nehirlerim

o hep yıkanmış sabahlar gibi kasabalarım

ey yürünmüş keder!

beni de zamana sür

bu yıkıntının gökle buluştuğu

boşluğa at, vişne de

bu harften ellerimi çıkar

yenilensin içimi taşıyan ağrı

yüzünüz diye rüzgârları öptüğüm.

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