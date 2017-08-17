Doğan Ergül’ün toplu şiirleri yayımlandı: “Güzü İnciten Yara”

2007’de, erken yaşta yitirdiğimiz Kadıköylü şair Doğan Ergül’ün toplu şiirler kitabı “Güzü İnciten Yara”. Şairin “Aşkın ve Suların Öğleni” ile “Uykulu Yağmur” adlı eserleri bu kitapta bir arada okunabilir.
acı titreyen yaprağın rengini alıyor
bahçesinde evlerin
harflerin kendini tuttuğu
yapıların göğe değen yerinde
ellerime bulaşan ezgilerce
zamanı gördüm rüzgârlar kestim
ey dün ey vişneyi tutan istek!
sizin için yürünmemiş mavilere çıktığım
bin yıldır söylenmiş şarkılar,
yok kahkahalarla… çekiçten, çividen
ahşap kuş uçurtmalarıyla
uzağından baktığım
susamış dağların büyüttüğü nehirlerim
o hep yıkanmış sabahlar gibi kasabalarım
ey yürünmüş keder!
beni de zamana sür
bu yıkıntının gökle buluştuğu
boşluğa at, vişne de
bu harften ellerimi çıkar
yenilensin içimi taşıyan ağrı
yüzünüz diye rüzgârları öptüğüm.
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