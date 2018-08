“Düşüş” – Sebat Çalı Krause – #öykü

DÜŞÜŞ / Sebat Çalı Krause

Güneşli bir ekim öğle sonrası ışıklarda karşıdan karşıya geçmek için bekliyordum. Sert Viyana rüzgârının yüzüme çarptığı at dışkısı kokusu, burnumun direğini sızlatarak ansızın beni doğduğum köyün ışıl ışıl bir sonbahar gününe götürdü. Caddenin karşı tarafında; beyaz şemsiyeli, selfie çubuklu, Asyalı turistlerle dolu faytonu gördüğümde silkindim. Yeni uyanmışçasına etrafıma bakındım. Tarihi binalar arasından seçilen gökyüzüne asılı pembemsi, mavimsi bulutlar, opera binasının önünde program broşürleri dağıtan, beyaz peruklarının bukleleri rüzgârda uçuşan Mozart kostümlü gençler, lüks mağazalardan elleri kolları marka isimleri göze batarcasına gösterişli kâğıt çantalarla dolu, salınarak mağazadan mağazaya mekik dokuyan insanlar, sacher pastasından tatmak uğruna Sacher Oteli’nin altındaki kırmızı perguleli pastanenin önünde saatlerce kuyrukta bekleyip, önünden geçen faytonların rüzgâra yaydığı dışkı kokusunu içine çeken turistler. Kokunun bir anlık aldatmacasını gözlerim ortadan kaldırmıştı; ben üç dağın gölgesine sığıntı gibi ilişmiş o Anadolu köyünde değil işte burada, Viyana’nın tam göbeğinde, şehrin kalbinin şehvetle ve faytonları çeken at nallarının ritimli tıkırtısıyla attığı yerdeydim. Yaşadığım tezatın garipliğini henüz üzerimden atamamışken faytonun arkasından gelen minik bir aracın otomatik olarak at dışkısı topladığını gördüm. Kokuya yok edemeyen bu çözüme gülümseyerek, kalabalığın arasına katılıp nihayet karşıdan karşıya geçtim.

Taksi durağına vardığımda sokak lambasının önünde dizleri üzerine oturmuş, cılız, küçük gövdesini siyah esvaplarla örtmüş, saçları arkada örülü, başı eğik, bir kolunu geçen kalabalığa doğru tüfek gibi uzatmış, ergenlik çağında bir kız çocuğu gördüm. Sabah ablamla telefonda konuşurken dile gelen verilmiş sadakan varmış, ya kafanı betona çarpsaydın cümlesinden kopup gelen sadaka kelimesi ve kızın açık avucu trafikteki dur işareti gibi önümü kesti, cüzdanımda ne kadar bozuk para varsa çıkarıp kızın küçük, ürkek avucuna boşaltım itinayla. Minnettarlığını göstermek için başını hafifçe kaldırıp mercan yeşili gözleriyle bana yumuşak bir bakış attı. Bu ipeksi bakış dün çakıldığım betonun sertliğini aldı, sağ omzum ve kalçamdaki ağrıya merhem gibi geldi.

Taksiye bindiğimde içimde bir burukluk vardı. Nasıl bu denli şefkatli bakabiliyordu bir dilenci kız? Sevgiye ve şefkate aç olan mı ancak bunları vermeye cesaret edebiliyordu? Ya dilenen kimdi, ben mi o mu? Kim daha çok şefkate ihtiyaç duyuyordu?

Burukluğun getirdiği bu sorulara dalmışken rüzgârın önüne kattığı sarı yapraklar açık taksi camından içeri doldu, eteğime konan bir yaprağı elime aldım, “Sen beni düşürdün, şimdi de kucağıma konuyorsun,” diye seslendim yaprağa içimden.

Dün okuldan servisle dönen kızımı karşılamak üzere evden çıktığımda yokuşlu beton bahçe yolunda çıplak, siyahımsı bir salyangoz önüme çıkmış, onu ezmeyeyim derken ıslak bir yaprağa basarak şiddetle kayıp yere çakılmıştım. Betondan bedenime yayılan sertlik acı değil öncelikle şok etkisi yaratmıştı. Taytımdan bacağıma yayılan ıslaklığı hissetmesem bir müddet öyle sağ tarafıma dayalı, kurtarılma konumunda uzanıp kalabilir, ağustosböceklerinin iniltilerini ve kuş seslerini dinleyerek gövdemin altındaki sertliğe sarılarak derin bir uykuya dalabilir, kızımı almak için durağa gittiğimi unutabilirdim. Islaklığın verdiği ürpertiyle kendime geldim; üstümü başımı toplayıp, düşerken elimden fırlayarak kuşburnu ağacının altını mekân tutmuş cep telefonumun açık ekranındaki seni seviyorum yazısını sersem kafayla okuyup telefonu çantama attım. Fakat kim kime yazmıştı bunu, bilemedim o an. Yokuşu titrek dizlerle indim, evler arasındaki küçük üzüm bağına geldiğimde burasını çevreleyen tel örgüye tutunarak kendi kendime bari spor ayakkabıyı topuklu giymesen diye söylenerek yuvarlanırcasına ilerledim bahçenin caddeye açılan paslı kapısına kadar.

Servis durağına vardığımda çocuğunu bekleyen Amerikalı veli halimde bir tuhaflık sezmiş olacak ki “İyi misin?” diye sordu, ben de şokun üstüne eklenen kas ağrısı ile “Biraz önce düştüm fakat yaşıyorum galiba,” dedim. Adam tam, “Geçmiş olsun, bir şeyiniz var mı?” dediğinde servis geldi, çocuklar iniverdi. Kızım bana doğru koşarak “Anne bugün söz verdiğin gibi akvaryumcuya gidecek miyiz?” diye sordu yalvaran gözlerle. “Bugün olmaz, eve gitmemiz gerek,” diyerek kızımın da benim gibi düşmemesi için elini avucumda sıkıca tutup, arkamdan adeta sürükledim eve kadar. Anahtarı çıkarmak için elini bıraktığımda, “Anne elimi acıttın,” dedi. Acı kelimesi kaslarımda, kemiklerimde en yoğun halindeyken, telaştan ve düşecek korkusundan sıktığım minik elini ağzıma alıp öptüm. “Anne abartma, iyiyim ben, aç kapıyı girelim içeri,” deyip beni dramın eşiğindeki o sahneden çıkardı.

Duş almak için soyunduğumda boy anasında gördüğüm bedenim, basmamak için acıdığım salyangozla aynı çıplaklıktaydı; onun canı bağışlanmış, benimkisiyse cezalandırılmıştı; belki de iyilik, bedeli ödenince iyilik oluyordu.

Akşam eve gelen eşime o ani düşüşü ve ağrılarımı, doktora anlatılan bir hasta hikâyesi titizliği ve ayrıntılarıyla anlattım. Fakat tepkisi gayet ölçülü, kuru oldu; “Geçmiş olsun,” deyip, evin spor köşesinde kulağında müzikle spor yapmaya başladı. Kemiklerim kırılmamıştı ama içimde bir şeyin kırıldığını duydum o gece.

Taksi eve yaklaştığında elimdeki yaprağı açık camdan rüzgârın nefesine bıraktım, o olması gereken yerdeydi şimdi. Bense ağrımı hafifletecek şefkatli kollar arasında değil bir taksinin arka koltuğunda, dilenci bir kızın bakışında bulduğumu sandığım sahte bir duygunun peşindeydim.

Bahçe yolundan geçerken, dün canını bağışladığım salyangozun cesedini minnetle çevrelemiş yangın böcekleri gördüm. Durup onların kuru cesedi nasıl iştahla kemirdiklerini izledim bir müddet. Doğada her şeyin bir dengesi var da, dengeyi kaybedip düşen sadece biz miydik?

Dilenci kızın gözleri belirdi yine önümde. Benden bir şey istiyordu bu gözler… Gözlerin bulunduğu yüz ağır ağır değişti. Dönüşüm sona erdiğinde gözlerin kocama ait olduğunu ve benden merhamet beklediğini anladım.

Yemek masasının üzerinde vazoya konmuş çiçek buketini ve yanındaki zarfı fark ettim eve girer girmez. Zarfın içindeki kâğıtta telefonumdaki mesajın cevabı vardı: Ben de seni seviyorum…

Viyana, Ekim 2017