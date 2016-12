Emine Nilgün Yurtsever’in yemek kitabı “Aşure” yayımlandı

Emine Nilgün Yurtsever’in yeni kitabı yemek kültürü üzerine. Gastronomi meraklıları “Aşure” adlı kitapta pek çok yemeğin de tarifini bulacak.

Ben tatlıyı çok seven biri olarak ve mutfakta yakalamak istediğim mükemmel lezzetlerden dolayı aşure ile fazlaca haşır neşir olmuş aşçılardan biriyim. Her yaptığımda kendimle yarışarak kırk bir çeşit malzemeye kadar ulaştım. Önce aşurenin olmazsa olmazlarından ve püf noktalarından bahsedeceğim. Sonra beraber pişireceğiz. Daha sonra da, aşure misali her anı zorlu sınavlarla dolu olan yaşantıma ve belki de yaşantınıza akacağız. Benim aşuremin malzemeleriyle sizi tanıştıracağım. Şekeri olduğum “Yaşam Aşuremin” tarifini okuyacağız.

