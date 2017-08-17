Franz Kafka’dan kısa öyküler: “Yakılmamış Öyküler”

Franz Kafka’dan unutulmaz öyküler…

“Üzüntü, özlem, yaşama olan bu bağlılığımla nasıl çıldırmıyorum daha? Çok yalnızım, dilsizlerin yalnızlığına benziyor yalnızlığım, onun için hoş görün bu gevezeliğimi, dinleyecek birini bulunca boşalttım içimi, susamazdım artık.”

Kafka bu öykülerde tüm yalnızlığını, kederini döktü sayfalara. Hoş görmenin ötesinde sevdik gevezeliğini. Yakın dostu Max Brod’a tekrar tekrar teşekkür ettik Kafka’nın yakılası bulduğu kimi öykülerini bizlere kazandırdığı için. Dünya edebiyatının olmazsa olmazlarından Franz Kafka’nın öykülerini sunuyoruz sizlere, okurlarımızı arıyoruz. Kafka’nın dediği gibi, “Kafesin biri kuş aramaya çıkmış.” Yakılmamış öyküler sizi bulup içine aldıysa, ne mutlu bize…

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