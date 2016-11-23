Gürgen Öz’ün ilk romanı “Karanlık Köy” yayımlandı

Gürgen Öz’ün yeni kitabı “Karanlık Köy”, Yitik Ülke Yayınları’nca yayımlandı. Korku-gerilim romanı türündeki roman, “Anadolu korku” türüne de iyi bir örnek. Gürgen Öz, oyunculuğunun yanında uzun yıllardır edebiyat çalışmalarıyla da ilgileniyor. “Nevrotik” adlı ilk kitabı öykülerden oluşuyordu ve büyük bir ilgi görmüştü. Öz, korku edebiyatı türündeki ilk romanı “Karanık Köy”le okurlarını selamlıyor.

“Oraya gitmeyin ağabey… O köye gidip hiç dönmeyen çobanlar var…”

Karadeniz’in karanlık ormanlarında, iki yüksek dağ arasında, yüzyıllar öncesinden kalma, pek bilinmeyen eski bir Rum köyü… Yaşlıların “Karanlık Köy” dedikleri, içinde uğursuz bir enerji barındırdığına inanılan ve kimselerin gitmediği, gitmekten korktukları, kendi tarihine hapsolmuş gölgeler içinde bir hayalet… Geçmişte, soğuk bir kış gecesinde, köydeki insanların nedeni anlaşılmayan bir cinnet ve çıldırmışlıkla birbirini öldürdüğü ürkütücü bir alan… ve burayı keşfetmeye niyetli, varlığını duyar duymaz belgesel çekmeye karar vermiş iki maceraperest.

Sizce korktuğumuz gerçeklerden kaçtığımızda, onlar daha korkunç batıllara mı dönüşür? En önemlisi; korktuğumuz şeylere inanmaya başladığımızda, onları gerçek yapar mıyız?

Yüzleşemediklerimiz, sakladıklarımız, batıllarımız ve toplum olarak geçmişte sıkışıp kaldığımız şeyler üzerine heyecanlı bir psikolojik gerilim…

“Herkesin içinde, gitmek istemediği karanlık bir köy vardır…”

Karanlık Köy, Gürgen Öz, Roman, Yitik Ülke Yayınları, Kasım 2016, 264 sf., 20 TL

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