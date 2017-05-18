Haydarpaşa Kitap Fuarı imza günleri (Yitik Ülke Yayınları)

3 Haziran Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir – Ferhat Uludere – Nilgün Şimşek
14.00 Banu Özkan Tozluyurt – Bade Osma Erbayav
15.00 Dilek Neşe Açıker – Melike İnci – Mehtap Erel
16.00 Gizem Pınar Karaboğa – Harun Özen
4 Haziran Pazar
12.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal
13.00 Kadir Aydemir – Harun Özen – Dilek Neşe Açıker
14.00 Sevgi Cansever – Ekin Köker – Bade Osma Erbayav
15.00 Benen Çetindağ – Melike İnci
16.00
5 Haziran Pazartesi
6 Haziran Salı
7 Haziran Çarşamba
8 Haziran Perşembe
9 Haziran Cuma
13.00 Kadir Aydemir – Serkan Türk
10 Haziran Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir – Nilgün Şimşek – Çimen Erengezgin –
14.00 Ümit Coşkun – Bade Osma Erbayav – Serkan Türk
15.00 Melike İnci – Mehmet Ünver
16.00 Sıtkı Silah – Ekin Köker
18.00 Mert Çuhadaroğlu
11 Haziran Pazar
13.00 Kadir Aydemir – Çimen Erengezgin – Melike İnci
14.00 Ferhat Uludere – Bade Osma Erbayav – Serkan Türk
15.00 Melike İnci – Gizem Pınar Karaboğa – Mehtap Erel
16.00 Harun Özen
18.00 Mert Çuhadaroğlu