Yitik Ülke Yayınları – Tüyap İstanbul Kitap Fuarı İmza Günleri (12-20 Kasım)

Yitik Ülke Yayınları kitap standımız 2. Salon’da 2503 B‘de. Tüm okurlarımızın katılımını ve desteğini bekliyoruz. Okurlarımıza özel birçok hediyemiz olacak 🙂 Yitik Ülke’de buluşalım.

İMZA GÜNLERİ SAYFAMIZ GÜNCELLENMEKTEDİR

12 Kasım Cumartesi

11.00-13.00 Aydın İleri – Arzu Arabacıoğlu

11.00-12.00 Emel Kılıç

13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Gündüz Öğüt

14.00-15.00 Harun Özen – Yeşim Cimcoz – Burç Doğu

15.00-16.00 Sunar Kural Aytuna – Dilek Neşe Açıker – Bozkurt K. Yılmaz

16.00-17.00 Melike İnci – Bade Osma Erbayav – Mehtap Erel

17.00-18.00 Yunus Bekir Yurdakul – Tansu Demirci

17.00-19.00 Gökçenur Ç. – Efe Duyan

13 Kasım Pazar

13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Yaprak Öz – Gündüz Öğüt

14.00-15.00 Ürün Şen Sönmez – Vejdi Karanki – Özgür Turan

15.00-16.00 Bade Osma Erbayav – Yeşim Cimcoz – Benen Çetindağ

16.00-17.00 Gökçe İspi Turan – Melike İnci – Barış Çağrı Genç

17.00-19.00 Ferhat Uludere – Burç Doğu

17.00-19.00 Aydın İleri

14 Kasım Pazartesi

11.00-12.00 Hakan Bayhan

12.00-13.00 Çimen Erengezgin

13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Yunus Bekir Yurdakul

14.00-15.00 Bade Osma Erbayav – Benen Çetindağ

15 Kasım Salı

11.00-13.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal

14.00-15.00 Yunus Bekir Yurdakul

16 Kasım Çarşamba

11.00-12.00 Hakan Bayhan

12.00-13.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal

17 Kasım Perşembe

11.00-12.00 Hakan Bayhan

13.00-14.00 Mehmet Ünver

14.00-15.00 Nehir Yılmaz

18 Kasım Cuma

11.00-13.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal

13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Sema Fener – Benen Çetindağ

14.00-15.00 Harun Özen – Serap Karaman

16.00-17.00 Süreyya Aylin Antmen – Çimen Arya

19 Kasım Cumartesi

13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Sema Fener – Ömür Kurt

14.00-15.00 Çimen Erengezgin – Tülin Dursun – Yeşim Cimcoz – Çimen Arya

15.00-16.00 Melike İnci – Ümit Coşkun – Sertap Yar – Mehtap Erel

16.00-17.00 Haluk Şahin – İlker Mumcuoğlu – Yunus Bekir Yurdakul – Aylin Acar

17.00-18.00 Serkan Türk – Benen Çetindağ – Serap Karaman – Berkiz Berksoy

20 Kasım Pazar

12.00-13.00 Barış Çağrı Genç – Emine Nilgün Yurtsever

13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Ferhat Uludere – Barış Efendioğlu

14.00-15.00 Serkan Türk – Ömer Turan

15.00-16.00 Melike İnci – Yeşim Cimcoz

16.00-17.00 Benen Çetindağ