Yitik Ülke Yayınları – Tüyap İstanbul Kitap Fuarı İmza Günleri (12-20 Kasım)

Yitik Ülke Yayınları kitap standımız 2. Salon’da 2503 B‘de. Tüm okurlarımızın katılımını ve desteğini bekliyoruz. Okurlarımıza özel birçok hediyemiz olacak 🙂 Yitik Ülke’de buluşalım.
İMZA GÜNLERİ SAYFAMIZ GÜNCELLENMEKTEDİR
12 Kasım Cumartesi
11.00-13.00 Aydın İleri – Arzu Arabacıoğlu
11.00-12.00 Emel Kılıç
13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Gündüz Öğüt
14.00-15.00 Harun Özen – Yeşim Cimcoz – Burç Doğu
15.00-16.00 Sunar Kural Aytuna – Dilek Neşe Açıker – Bozkurt K. Yılmaz
16.00-17.00 Melike İnci – Bade Osma Erbayav – Mehtap Erel
17.00-18.00 Yunus Bekir Yurdakul – Tansu Demirci
17.00-19.00 Gökçenur Ç. – Efe Duyan
13 Kasım Pazar
13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Yaprak Öz – Gündüz Öğüt
14.00-15.00 Ürün Şen Sönmez – Vejdi Karanki – Özgür Turan
15.00-16.00 Bade Osma Erbayav – Yeşim Cimcoz – Benen Çetindağ
16.00-17.00 Gökçe İspi Turan – Melike İnci – Barış Çağrı Genç
17.00-19.00 Ferhat Uludere – Burç Doğu
17.00-19.00 Aydın İleri
14 Kasım Pazartesi
11.00-12.00 Hakan Bayhan
12.00-13.00 Çimen Erengezgin
13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Yunus Bekir Yurdakul
14.00-15.00 Bade Osma Erbayav – Benen Çetindağ
15 Kasım Salı
11.00-13.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal
14.00-15.00 Yunus Bekir Yurdakul
16 Kasım Çarşamba
11.00-12.00 Hakan Bayhan
12.00-13.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal
17 Kasım Perşembe
11.00-12.00 Hakan Bayhan
13.00-14.00 Mehmet Ünver
14.00-15.00 Nehir Yılmaz
18 Kasım Cuma
11.00-13.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal
13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Sema Fener – Benen Çetindağ
14.00-15.00 Harun Özen – Serap Karaman
16.00-17.00 Süreyya Aylin Antmen – Çimen Arya
19 Kasım Cumartesi
13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Sema Fener – Ömür Kurt
14.00-15.00 Çimen Erengezgin – Tülin Dursun – Yeşim Cimcoz – Çimen Arya
15.00-16.00 Melike İnci – Ümit Coşkun – Sertap Yar – Mehtap Erel
16.00-17.00 Haluk Şahin – İlker Mumcuoğlu – Yunus Bekir Yurdakul – Aylin Acar
17.00-18.00 Serkan Türk – Benen Çetindağ – Serap Karaman – Berkiz Berksoy
20 Kasım Pazar
12.00-13.00 Barış Çağrı Genç – Emine Nilgün Yurtsever
13.00-14.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Ferhat Uludere – Barış Efendioğlu
14.00-15.00 Serkan Türk – Ömer Turan
15.00-16.00 Melike İnci – Yeşim Cimcoz
16.00-17.00 Benen Çetindağ