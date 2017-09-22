44 yazardan “Kedi Öyküleri”

Kedileri seven, kedileri sahiplenen, doğa ve hayvan sevgisiyle dolu herkes için özel bir kitap: “Kedi Öyküleri”.

Hangimizin hayatı bir kediyle kesişmedi ki? Hangimiz en mutsuz anında bacağına sürtünen bir kediyle göz göze gelmedi? Hangimiz onların sıcacık dostluğuna hayır diyebildi? Evet, kediler yaşamımızın büyük ve önemli bir parçası. Bazen yoldaşımız, bazen her şeyimiz onlar; bazen bizi tek anlayan sadece bir kedi, değil mi?

Kadir Aydemir’in yayına hazırladığı, Yitik Ülke Yayınları’nca yayımlanan “Kedi Öyküleri” kitabında onlarca yazar bir araya geldi ve hem gülümseten, hem de hüzünlendiren öykülerini anlattı. Doğa ve hayvan sevgisiyle dolu herkesin okuyup unutamayacağı gerçek öykülere buyrun.

Kitapta öyküleriyle yer alan yazarlar:

Ahmet Günbaş, Atilla Yaşrin, Aydın İleri, Ayşe Keskin, Ayşen Aydoğan, Barış Çağrı Genç, Benen Çetindağ, Betül Dünder, Burak Tezgören, Burcu Ayan, Burç Doğu, Cafer Hergünsel, Çimen Arya, Çimen Erengezgin, Dilek Neşe Açıker, Erkut Tokman, Ferda Sayın, Güven Pamukçu, Hakan Karadağ, Hamdi Tuncer, Harun Özen, Hülya Akyüz, İlkay Yıldız, Kezban Şahin Taysun, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Mehtap Erel, Melih Yıldız, Mine Topal, Nazmi Bayrı, Orhan Çetinbilek, Seçim Seziş, Sedat Delioğlu, Sedef Özkan, Serap Karaman, Serap Melek Eryazıcı, Serkan Türk, Tekgül Arı, Tülay Kale, Verda Pars, Veysel Oğulcan Tünay, Yaprak Öz, Yeşim Gökmen Özakıncı, Yunus Bekir Yurdakul, Yunus Bektaşoğlu

Kedi Öyküleri, Hazırlayan: Kadir Aydemir, Yitik Ülke Yayınları, 263 sf., Eylül 2017, 21 TL

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