“Kışlık” – Çiğdem Kuruoğlu – #öykü

Kışlık / Çiğdem Kuruoğlu

Demem o ki hikâye ya Kaşık Adası’nda geçer ya Burgazada da ya da denizi kıyısı olan bir yerde. Ama asıl sen ne zaman kaparsan gözlerini orada başlar hikâye. Ekmeğim yere düşecek olur, söylenecek yok. Üç kere de öpsem başım üstüne takdir edenim yok. Kıyısını yolda yesem, karnımı düşünüp onunla doyurdun diyen de olmayacak. Ne telefon çalıyor ne de zil sesi. Her şey ölü. Has keten kırışık ve mavi. Gece bile karanlık değil artık. Yalnızlık yok olmuş. Herkes sözümü kesmiş. Biraz da ayağıma basmış. Freud bile ölmüş içimde. Lambalar yanıyor ama ateş böcekleri yok. Aman ciğerim sokulma inime. Ben de uzak duruyorum kendimden. Hem de olabildiğince. Bak nasıl da uzak durmaya çalışıyorum kendimden. Bir bardak, iki bardak, üç bardak.

-Freud kim abla? Ne yazıyorsun?

-Bir ben var benden içeri… nelere takılıyorsun kız sen de. Bir yakışıklı vardı mektepli. Tutuldu birkaç ay bana. Geldi gitmek bilmedi. Geçti tabii eşikten bir kere. Sürttü ayağını halıya kalakaldı. Mektepli dediysem talebe değildi elbet. Hocaymış burada. Pek kitap okurdu. Elinde kitaplarla gelmişliği vardır. Hatta senin ne zaman okudun dediğin kitapları o bana verdi. Hikâyeydi, romandı kurcaladık biz de zamanında. Severdi anlatmayı. Beni mi çözeceksin derdim. Okudum da kapattım kitapları, bana lazım değil okumak; çalışmak, iş tutmak lazım. Gülerdik pek. Gülünce çok yakışıklı olurdu. Dizden aşağı paltosu vardı. Sonbaharı geçiyordu gelişi. Bıyıkları keman, bazen de gözlüklüydü. Adam öyle dirhemdi ki sevgili varsa şanslıydı, karısı varsa aman yandıydı. İnsan kaynardı onun kıskançlığına. Bana geldiğini gören oldu da önünü tutmuşlar merdivenlerde. Bilmez miyim bizim açları. Çıktım da kapıdan dağıttım herkesi. Sonra demedi kimse bir şey. Denkti herhalde yaşlarımız. Bir iki oynardı en fazla. Ben de göze geliyorum o sıra. Boya kına hiçbiri yok telimde. Simsiyah saçlarım, gözlerimde sürme. Ele geliyorum, söze geliyorum. İçim de ısındı adama. Kendimi belli etmek istemiyorum. Kaptırsam yine bana zarar. Bir yanım koş diyor da diğer yanım kak kıçını otur. Bir de o sıra gizliden annemle görüşüyorum. Aklımda her şeyi yoluna koyup gitmek de var. Üç beş biriktirmişim. Akıl işte olur geliyor. Cesaret mi, aptallık mı bilemedim. İki haftada bir cumartesi gelirdi. Ne koku almam biterdi, ne elbisem. O gördü mü giydiğimi bir daha giymezdim ona. Gurur yapardım. Bana acıdığını düşünmem çıldırttırdı beni. Kibarlık edip parayı fazla vermeye kalktı da kıyameti kopardım. Baktı olmayacak kitap yalanını buldu o da. Okuduğu kitapları anlatırdı. Okumam için de bırakırdı. Güzel bir şeyler oluyor fark etti millet. Dayandı bir gün kapıma pisliğin biri. İş bitmiş aşk bitmiş. Tepemde. Olağan gücümle ittim. O yere ben ayağa. Kalktı aynı anda ayağa, bir tokat bana. Yatağın başına düştüm. Elimi attım yatağın altına. Önce parmaklarıma soğuk beton değdi. Bir sağa dönüyor elim bir sola görmedi parmaklarım bıçağı. Aniden bıçak kesti elimi. Boğuşuyoruz bir yandan. Sonrası malum. Babaannemin kışlık bir battaniyesi vardı. Kaba, ağır. Amcam örtmüştü ayıbını üstüme, o adam kalkmayınca o battaniye geldi aklıma. Kokusu bile aynıydı, tüyleri de. Şimdi buradayız. Kuş uçtu, sis geçti, kışlıklar kaldırıldı. Elimde avucumda kitaplar bir de şu gökyüzüne bakarken İstanbul’a gidip adaları gezme derdi kaldı. Anlattığı gibi görmek istiyorum boğazı. Denk gelmesek de, tanımasam da balıkları, rasgele deyip yem değil de bu sefer oltanın ucundaki olmak istiyorum.