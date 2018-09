Kitap Hediyesi Kazanan 2 Kısa Öykü

Aşağıdaki iki öykü Chagall’ın bu resmi için yazıldı ve yazarları Yitik Ülke Yayınları’ndan mini kitap seti kazandı. Yarışmamıza katılan herkese teşekkür ederiz. Yeni resim yakında sitemizde paylaşılacak, sevgiler. @yitikulke

* * *

BAHAR GASER

Bir insanın kendi yaşamına son vermeyi dileyebileceği ve bunun genel kanının aksine makul karşılanabileceği ender durumlar vardır. Çok sevdiği bir yakınını kaybedenler bu hisse aşinadır. Sanılır ki ölüm, çekilen sonsuz acının kesin ve hızlı bir çözümü olabilir. Daha tarifi bile mümkün olmayan acılara derman aramak, bazen okyanus ortasında kıyıya varmak için çırpınmaya benzeyebilir kuşkusuz.

Kadın için de durum bundan farklı değildi. Çocuğunu ufacık bir kibritten çıkan alevlerin tutuşturduğu ahırlarında kaybetmiş ve gülümsemeye benzeyen ya da mutluluğu andıran her bir mimik yüzünü geri dönmemek üzere terk etmişti. Kocası daha olgunlukla karşılayabilmişti olan biteni; Tanrı neyi ne zaman yapacağını şüphesiz ki onlardan daha iyi bilirdi. Boş tesellilerdi bunlar kadına göre; olan olmuş, giden gitmişti. Hiçbir inanç, dua ya da güzel söz engel olamazdı gördüğü kâbuslara. Öyle kâbuslardı ki bunlar, kadın bazen düşünürdü, acaba evladının can verişine bizzat şahit olsa, o sırada o da o ahırın içinde bulunmuş olsa bu kadar korkunç manzaralarla karşılaşır mıydı diye. Şüphesiz ki bu, cevabı hiç bilinemeyecek bir soruydu.

Ardı arkası kesilmeyen bu kâbuslar, önce haftada birer kez psikiyatrist ziyaretlerine, sonrasında da ne kadar devam edeceği belirsiz bir süre için akıl hastanesine yatırılmasına sebep oldu. Kocasına göre de bu onun için en iyisiydi, tebdil-i mekânda ferahlık vardı nihayetinde. Geçen aylar, yıllar boyunca kadını sık sık ziyaret etti, ellerini tuttu ve bir gün, uzakta ya da yakında bir gün her şeyin iyi olacağını söyledi durdu her seferinde. Yine de bazen emin olamazdı kadının onu anladığından, hatta duyup duymadığından. Her geçen gün kadının bakışlarındaki anlam biraz daha sönmekte, ağzından çıkan kelimeler seyrelmekteydi. Belli ki orada öyle ya da böyle ağır bir tedavi uygulanıyordu ama nihayetinde kadının zihnindekilerin de gözlerindeki kadar donuklaşmış olma ihtimali adama ümit veriyordu.

Sayısını adamın da unuttuğu ziyaretlerin birinde, doktorlar ona artık kadının tamamen iyileştiğini, kâbuslarından ve geçmişe olan takıntısından arındığını, artık isterse evine dönebileceğini haber verdiler. Adam olabildiğince hızlı bir şekilde kadının eşyalarını topladı ve onu evine, ait olduğu yere götürdü. O gittiğinden beri etrafı değiştirmiş, karısına olan biteni anımsatmayacak bir düzene sokmaya çalışmıştı.

Akşam olunca adam karısının koluna girdi ve onu bahçeye, yürüyüşe davet etti. Biraz temiz havaya ihtiyacı olabileceğini düşündü. Henüz birkaç adım ilerlemişlerdi ki göz kamaştıran dolunay adamın dikkatini çekti:

-Bak sevgilim, görüyor musun, dolunay da senin gelişini kutlar gibi ışıl ışıl aydınlatıyor her yeri. Senin kadar güzel değil elbet, ama bir şansı kesinlikle hak ediyor.

Kadın çok hafif bir ses eşliğinde gülümsedi, ancak başını kaldırmadı. Nitekim o yüzündeki gülücüğün sebebi ne gökyüzünde, ne kocasının iltifatlarındaydı; tam karşısında duruyordu işte. Ona en çok yakışan renk olan beyazlar içindeki oğlu oyun oynuyor, dans ediyordu karşısında, yıllardır yaptığı gibi. Kadın derin bir iç geçirdi ve çocuğunun onu burada da yalnız bırakmayacağını bilerek tarifsiz bir neşeyle yürüyüşüne devam etti.

* * *

AYRILIŞ / Gülcihan Erken

“Kahretsin!” diye söylendi paltosuna sıçrayan çamuru fark edince. Bu söylenme ve az öncesinde duyulan tahta bavulun çamurlu yere belli belirsiz vuruş sesi olmasaydı Feige bir kez daha vedalaşma fırstını kaçıracaktı. Duydu ve gecenin serinliğine rağmen pencereyi açtı. Ayın ışığı Zakhar’ı işaret ediyordu. Kısa bir bakışmanın ardından Feige sessizlikte gürültüyle gıcırdayan kapıyı açarak Zakhar’ın kollarına koştu. Konuşmadan sarıldılar bir süre. “Bu sefer vedalaşalım hiç değilse!” dedi Feige. Halbuki kalbinin derinlerinden gelen bir ses adamın çoktan gittiğini söylüyordu. Zakhar, dolunaya ışığın kaynağını sonunda bulmuş gibi bakarken, “Yine döneceğim,” diye fısıldadı. Bakışlarını aydan çevirmeden gövdesine yaslanan bedeni daha sıkı sardı. “Korkma, döneceğim.” Konuşmadan sarılmaya devam ederlerken geleceğin ayrı görüntüleri canlanmaya başlamıştı ikisinin de zihninde. Korku, merak, heyecan hâlâ sarmaş dolaşken Eros’un açık kalan pencereden evi terk ettiğini göremediler.