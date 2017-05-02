Kocaeli Kitap Fuarı imza günlerimiz (Yitik Ülke Yayınları)

Yitik Ülke Yayınları, 13-21 Mayıs tarihlerinde ilk kez katılacağı Kocaeli Kitap Fuarı’nda tüm okurlarını Yitik Ülke kitap standına bekliyor. Sevgiler…
15 Mayıs Pazartesi
13.00 Kadir Aydemir – Benen Çetindağ
16 Mayıs Salı
13.00 Kadir Aydemir – Benen Çetindağ
17 Mayıs Çarşamba
13.00 Kadir Aydemir
14.00 Banu Özkan Tozluyurt
18 Mayıs Perşembe
11.00-13.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal
12.00 Hakan Bayhan
13.00 Kadir Aydemir
19 Mayıs Cuma
13.00 Kadir Aydemir
14.00 Aylin Acar
20 Mayıs Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir – Ferhat Uludere
14.00 Melike İnci – Dilek Neşe Açıker
15.00 Çimen Erengezgin
21 Mayıs Pazar
13.00 Kadir Aydemir – Ferhat Uludere
14.00 Yaprak Öz