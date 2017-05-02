Kocaeli Kitap Fuarı imza günlerimiz (Yitik Ülke Yayınları)

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Yitik Ülke Yayınları, 13-21 Mayıs tarihlerinde ilk kez katılacağı Kocaeli Kitap Fuarı’nda tüm okurlarını Yitik Ülke kitap standına bekliyor. Sevgiler…

 

15 Mayıs Pazartesi

13.00 Kadir Aydemir – Benen Çetindağ

 

16 Mayıs Salı

13.00 Kadir Aydemir – Benen Çetindağ

 

17 Mayıs Çarşamba

13.00 Kadir Aydemir

14.00 Banu Özkan Tozluyurt

 

18 Mayıs Perşembe

11.00-13.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal

12.00 Hakan Bayhan

13.00 Kadir Aydemir

 

19 Mayıs Cuma

13.00 Kadir Aydemir

14.00 Aylin Acar

 

20 Mayıs Cumartesi

13.00 Kadir Aydemir – Ferhat Uludere

14.00 Melike İnci – Dilek Neşe Açıker

15.00 Çimen Erengezgin

 

21 Mayıs Pazar

13.00 Kadir Aydemir – Ferhat Uludere

14.00 Yaprak Öz

 