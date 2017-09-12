Küçük Kara Balık, Yitik Ülke’de

Her okuyuşta gözlerimizi dolduran Küçük Kara Balık, Barış Çağrı Genç ile Beste Özsoy’un başarılı çevirisi ve Eda Alpaykut’un özgün suluboya desenleriyle Yitik Ülke’de… Dünyanın tüm çocuklarına ve hep çocuk kalan, içinde özlem olan herkese küçük ama unutulmaz bir hediye…

Küçücük bir balığın, bütün hayatınızı değiştirebileceğini söyleseler, gülüp geçerdiniz belki. Hayallerinizin peşinden koşmayı, inandıklarınızı cesurca söylemeyi, başkalarına umut olmayı minik bir balığın size öğretebileceğini söyleseler, inanmakta zorluk çekerdiniz şüphesiz… Ama Küçük Kara Balık binlerce çocuğa bunları öğretti ve nehirlerin suları denizlere aktıkça öğretmeye devam edecek… Küçük Kara Balık ve annesi, her gece ay çıkmadan evlerine döner, yuvalarının üstünü örten yosunların altına gizlenerek uyurlarmış. Uykuya dalmadan önce hep aynı hayali kurarmış küçük balığımız: “Bir kez,” dermiş kendi kendine, “yalnızca bir kez bile olsa, özgür bir balık gibi, korkusuzca ay ışığını görerek uyumalıyım.”

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