Mavi Zambağa Yolculuk yayımlandı

Selma Uysal’ın ilk kitabı “Mavi Zambağa Yolculuk” Kanguru Yayınları’nca yayımlandı.

Bu dağınık odada sarı saçlı bebeğimi arardım.

Bebeğimin tek kolu yoktu; ama saçları çok güzeldi.

Ben onu bir anne şefkatiyle severdim.

“Mavi Zambağa Yolculuk, bir ilk kitap. Selma Uysal genç ve felsefi derinliği olan bir yazar. Öykülerinde kısalığın estetiği duyumsanıyor. Olay ve durum öykülerinin iç içe geçtiği, yer yer melezleşen bir dille, öykülerinin içinde serbestçe gezinen yan ve alt metinler okuru yavaşlatıp durduruyor, düşünmeye davet ediyor. Romantizmin alanlarında dolaşırken de, çekinik davranmıyor. Yüzleşme olanağını elinden bırakmadan, toplumsal yaşamın baskıladığı değerleri bir tema olarak kendine dert ediniyor.

Selma Uysal ve onun ilk öykü kitabı olan Mavi Zambağa Yolculuk, edebiyatımıza kalıcı olarak geliyor.”