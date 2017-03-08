Merzifon Kitap Fuarı imza günlerimiz (1-9 Nisan 2017)

2. Merzifon Kitap Fuarı’nda, Yitik Ülke Yayınları kitap standımızda buluşalım. İmza günlerimiz şöyle: (güncellenmektedir, katılmak isteyen yazarlarımız bize ulaşabilir)
1 Nisan
Kadir Aydemir
Bade Osma Erbayav
Zekeriya Çavuşoğlu
2 Nisan
Kadir Aydemir
Bade Osma Erbayav
Zekeriya Çavuşoğlu
3 Nisan
Kadir Aydemir
Bade Osma Erbayav
4 Nisan
Kadir Aydemir
Zekeriya Çavuşoğlu
5 Nisan
Kadir Aydemir
Ferhat Uludere
6 Nisan
Kadir Aydemir
Ferhat Uludere
7 Nisan
Kadir Aydemir
Zekeriya Çavuşoğlu
8 Nisan
Kadir Aydemir
Nilgün Şimşek
Melike İnci
Refik Baskın
Bülent Karslıoğlu
Zekeriya Çavuşoğlu
9 Nisan
Kadir Aydemir
Nilgün Şimşek
Melike İnci
Refik Baskın
Bülent Karslıoğlu
Zekeriya Çavuşoğlu