Merzifon Kitap Fuarı imza günlerimiz (1-9 Nisan 2017)

Yitik Ülke Yayınları, ,

2. Merzifon Kitap Fuarı’nda, Yitik Ülke Yayınları kitap standımızda buluşalım. İmza günlerimiz şöyle: (güncellenmektedir, katılmak isteyen yazarlarımız bize ulaşabilir)

1 Nisan
Kadir Aydemir
Bade Osma Erbayav
Zekeriya Çavuşoğlu

2 Nisan
Kadir Aydemir
Bade Osma Erbayav
Zekeriya Çavuşoğlu

3 Nisan
Kadir Aydemir
Bade Osma Erbayav

4 Nisan
Kadir Aydemir
Zekeriya Çavuşoğlu

5 Nisan
Kadir Aydemir
Ferhat Uludere

6 Nisan
Kadir Aydemir
Ferhat Uludere

7 Nisan
Kadir Aydemir
Zekeriya Çavuşoğlu

8 Nisan
Kadir Aydemir
Nilgün Şimşek
Melike İnci
Refik Baskın
Bülent Karslıoğlu
Zekeriya Çavuşoğlu

9 Nisan
Kadir Aydemir
Nilgün Şimşek
Melike İnci
Refik Baskın
Bülent Karslıoğlu
Zekeriya Çavuşoğlu

 