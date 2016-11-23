Yüzlerce yazar ve sanatçı, anılarıyla “Ölmeden İyi İnsanlar” kitabında!

Yüzlerce yazar ve sanatçı, anılarıyla “Ölmeden İyi İnsanlar”da

Tarihe tanıklık eden pek çok isimden bugünün yazarlarına, sanatçılarına uzanan geniş bir kadro yer alıyor “Ölmeden İyi İnsanlar”da. Yunus Bekir Yurdakul’un “Sanat insanlarından güldüşün anılar” alt başlığını verdiği ve uzun yıllar üzerinde çalıştığı bu özel kitap Yitik Ülke Yayınları’nca okura ulaştırıldı. İncelikli yapısı, hiçbir yerde okuyamayacağınız, duyamayacağınız anılarla süslü yüzlerce detay saklı sayfalarda.

Abdülhak Hamit’ten Avni Arbaş’a, Âşık Veysel’den Orhan Veli’ye, Aydın Boysan’dan Cahit Arf’a, Ayla Kutlu’dan Dağlarca’ya, Füruzan’dan Kemal Özer’e, Melih Cevdet’ten Muzaffer İzgü’ye, Neyzen Tevfik’ten Özdemir Asaf’a, Picasso’dan Neruda’ya, Şükran Kurdakul’dan Yaşar Kemal’e, Can Yücel’den Ahmet Günbaş’a…

Çağımızın tanığı yazın-sanat insanlarından hüzünle gülümsetirken ince ince düşündüren anılar…

Onları, bu incelikli / nüktedan yönleriyle biraz daha yakından / belki de yeniden tanıyacaksınız.

Onlar, dünün birikimiyle bugünden derlediklerini hepimiz için, insanlık için ışığa çevirdiler.

Onlar, ölmeden iyi insanlar. Yunus Bekir Yurdakul’un editörlüğünü yaptığı “Ölmeden İyi İnsanlar”, keyifle okuyacağınız çok özel bir yapıt.

“Ölmeden İyi İnsanlar – Sanat insanlarından güldüşün anılar”, Hazırlayan: Yunus Bekir Yurdakul, Yitik Ülke Yayınları, Anı-Anlatı, Ekim 2016, 20 TL

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