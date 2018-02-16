Ölümle ilgili Güzel Sözler – Ölüm Aforizmaları

Hayatta her şey belirsiz, kesin olan mukadder bir şekilde kesin olan tek şey var: Ölüm.

Alexis Carrel

Her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir.

Bayezid-i Bistami

Bir isteğin olduğu sürece, yaşamak için bir nedenin vardır, kesin tatmin ölümdür.

Bernard Shaw

Yeryüzünde hüküm süren kuvvet; hayat kuvveti değil, ölüm kuvvetidir.

Bernard Shaw

İnsan ne zaman ölür bilir misiniz; tembellikten, inançsızlıktan ve hayatı yaşamaya değer kılmayı becerememekten.

Bernard Shaw

Centilmen olarak doğmak bir tesadüftür; fakat bir centilmen olarak ölmek büyük bir başarıdır.

Bob Goddard

Ölüm, her şeyi eşit yapar.

Claudianus

Ölümden kaçmak için attığımız her adım, bizi meğer ölüme götürülmüş anladım.

Demokritos

Ölmemek insanlar için felakettir, başak için sararıp olgunlaşmamak ne ise insanoğlu için de ölmemek odur.

Epictetos

Ölüm daima gözünün önünde olsun, o zaman asla adi endişelere düşmezsin ve hiçbir şeyi fazla hırsla arzu etmezsin.

Epictetos

Dünyanın gerçek öncülerinin evi, mezarlardır.

Ernest Jünger

Ölümün son iyiliği, bir daha ölümün olmamasıdır.

Nietzsche

Ölüm korkusu, ölümden daha korkunçtur.

Schiller

Ölümden korkmayan ölmez, ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz.

Gabriel de Annunzio

Dünyadaki varlıkların varoluşlarının hakikati, onların sonlu olmasıdır. Bütün sonlular ise gelip geçicidir ve yok olmanın nüvesine sahiptir.

Hegel

Biz ölülerin kusurlarının ıstıraplarını çekeriz ve faziletlerinin, mükafatını alırız.

Gustave Le Bon

Bir ölüm şerefli olursa en büyük mükafatı, almış demektir.

Herakleitos

Ölüm eski bir şeydir; ama her insana yeni görünür.

Turgenyev

Hakikatte ölüm, ruhun aletlerini kullanmasını terk etmesinden başka bir şey değildir, ruhun aletleri ise organlardır.

İbni Sina

Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur.

İtalyan Atasözü

Ölmeden önce herkes, neden kaçtığını ve neye koştuğunu ve bunun nedenini, öğrenmeye çalışmalıdır.

James Thurber

İnsanların bazısı yaşayıp bazısı ölseydi, ölüm dayanılmaz bir acı olurdu.

Jean de La Bruyere

Ölüm bir defa gelir, fakat hayatın her anında kendisini hissettirir. Ölüm korkusu, ölmek ıstırabından daha ağırdır.

Jean de La Bruyere

Ölüm iyidir, bizi ölüm düşüncesinden kurtarır.

Jules Renard

Doğduğunda sen ağlamıştın, herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldüğünde herkes ağlasın, sen bayram et.

Kızılderili Atasözü

Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum, ölüm sayesindedir.

Seneca

Ölüm, bazen bir ceza bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur

Seneca

Hayattan önce, ölüme hazırlanmalıyız.

Seneca

Hiç kimse, bu dünyadan canlı çıkmıyor.

Leo Buscaglia

İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir.

Leonardo da Vinci

Ölüm, başka bir yaşamın kaynağıdır.

Montaigne

Ölümün bizi nerde beklediği belli değil; iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.

Montaigne

Dünyaya geldiğiniz gün, bir yandan yaşamaya, bir yandan da ölmeye başlarsınız.

Montaigne

Bütün günler ölüme gider, son gün varır.

Montaigne

Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendisinin ölcceğine inanmak istemez.

Namık Kemal

İnsan, meyvenin çekirdeğini taşıması gibi, ölümü kendi içinde taşımaktadır.

Rainer Maria Rilke

Gerçekte kimse bilmiyor ölümün ne olduğunu, insana verilen en büyük iyiliktir belki ölüm; ama en büyük kötülükmüş gibi korkuluyor ondan.

Socrates

Ölüm size ne sağken kötülük eder, ne ölüyken. Sağken etmez, çünkü hayattasınız; ölüyken etmez, çünkü hayatta değilsiniz.

Titus Lucretius Carus

Ölüm olmasaydı, hayat bütün güzelliğini kaybederdi.

Gogol

Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz.

Victor Hugo

Ölüm bu ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar.

Victor Hugo

Ün, gençlik ve gurur… Mezar hepsini alır.

Victor Hugo

Ölüm olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık.

Voltaire

Ölüm son uyku değil, son uyanıştır.

Walter Scott

Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

William Shakespeare

Hiç kimse, kendi ölümüne ağıt yakamaz.

Woody Allen

Ölüm hiçbir zaman, iyi karşılanan bir misafir değildir.

Wolfgang Van Goethe

Ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın.

Yunus Emre

Ölüm:

Kapının önünde

Ne çok ayakkabı…

Kadir Aydemir