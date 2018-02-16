Ölümle ilgili Güzel Sözler – Ölüm Aforizmaları

Hayatta her şey belirsiz, kesin olan mukadder bir şekilde kesin olan tek şey var: Ölüm.
Alexis Carrel
Her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir.
Bayezid-i Bistami
Bir isteğin olduğu sürece, yaşamak için bir nedenin vardır, kesin tatmin ölümdür.
Bernard Shaw
Yeryüzünde hüküm süren kuvvet; hayat kuvveti değil, ölüm kuvvetidir.
Bernard Shaw
İnsan ne zaman ölür bilir misiniz; tembellikten, inançsızlıktan ve hayatı yaşamaya değer kılmayı becerememekten.
Bernard Shaw
Centilmen olarak doğmak bir tesadüftür; fakat bir centilmen olarak ölmek büyük bir başarıdır.
Bob Goddard
Ölüm, her şeyi eşit yapar.
Claudianus
Ölümden kaçmak için attığımız her adım, bizi meğer ölüme götürülmüş anladım.
Demokritos
Ölmemek insanlar için felakettir, başak için sararıp olgunlaşmamak ne ise insanoğlu için de ölmemek odur.
Epictetos
Ölüm daima gözünün önünde olsun, o zaman asla adi endişelere düşmezsin ve hiçbir şeyi fazla hırsla arzu etmezsin.
Epictetos
Dünyanın gerçek öncülerinin evi, mezarlardır.
Ernest Jünger
Ölümün son iyiliği, bir daha ölümün olmamasıdır.
Nietzsche
Ölüm korkusu, ölümden daha korkunçtur.
Schiller
Ölümden korkmayan ölmez, ölüm kendine koşanları hiçbir zaman vurmaz.
Gabriel de Annunzio
Dünyadaki varlıkların varoluşlarının hakikati, onların sonlu olmasıdır. Bütün sonlular ise gelip geçicidir ve yok olmanın nüvesine sahiptir.
Hegel
Biz ölülerin kusurlarının ıstıraplarını çekeriz ve faziletlerinin, mükafatını alırız.
Gustave Le Bon
Bir ölüm şerefli olursa en büyük mükafatı, almış demektir.
Herakleitos
Ölüm eski bir şeydir; ama her insana yeni görünür.
Turgenyev
Hakikatte ölüm, ruhun aletlerini kullanmasını terk etmesinden başka bir şey değildir, ruhun aletleri ise organlardır.
İbni Sina
Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur.
İtalyan Atasözü
Ölmeden önce herkes, neden kaçtığını ve neye koştuğunu ve bunun nedenini, öğrenmeye çalışmalıdır.
James Thurber
İnsanların bazısı yaşayıp bazısı ölseydi, ölüm dayanılmaz bir acı olurdu.
Jean de La Bruyere
Ölüm bir defa gelir, fakat hayatın her anında kendisini hissettirir. Ölüm korkusu, ölmek ıstırabından daha ağırdır.
Jean de La Bruyere
Ölüm iyidir, bizi ölüm düşüncesinden kurtarır.
Jules Renard
Doğduğunda sen ağlamıştın, herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldüğünde herkes ağlasın, sen bayram et.
Kızılderili Atasözü
Ey hayat, seni bu kadar kıymetli tutuşum, ölüm sayesindedir.
Seneca
Ölüm, bazen bir ceza bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur
Seneca
Hayattan önce, ölüme hazırlanmalıyız.
Seneca
Hiç kimse, bu dünyadan canlı çıkmıyor.
Leo Buscaglia
İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir.
Leonardo da Vinci
Ölüm, başka bir yaşamın kaynağıdır.
Montaigne
Ölümün bizi nerde beklediği belli değil; iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.
Montaigne
Dünyaya geldiğiniz gün, bir yandan yaşamaya, bir yandan da ölmeye başlarsınız.
Montaigne
Bütün günler ölüme gider, son gün varır.
Montaigne
Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendisinin ölcceğine inanmak istemez.
Namık Kemal
İnsan, meyvenin çekirdeğini taşıması gibi, ölümü kendi içinde taşımaktadır.
Rainer Maria Rilke
Gerçekte kimse bilmiyor ölümün ne olduğunu, insana verilen en büyük iyiliktir belki ölüm; ama en büyük kötülükmüş gibi korkuluyor ondan.
Socrates
Ölüm size ne sağken kötülük eder, ne ölüyken. Sağken etmez, çünkü hayattasınız; ölüyken etmez, çünkü hayatta değilsiniz.
Titus Lucretius Carus
Ölüm olmasaydı, hayat bütün güzelliğini kaybederdi.
Gogol
Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz.
Victor Hugo
Ölüm bu ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar.
Victor Hugo
Ün, gençlik ve gurur… Mezar hepsini alır.
Victor Hugo
Ölüm olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık.
Voltaire
Ölüm son uyku değil, son uyanıştır.
Walter Scott
Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir kere tadarlar.
William Shakespeare
Hiç kimse, kendi ölümüne ağıt yakamaz.
Woody Allen
Ölüm hiçbir zaman, iyi karşılanan bir misafir değildir.
Wolfgang Van Goethe
Ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın.
Yunus Emre
Ölüm:
Kapının önünde
Ne çok ayakkabı…
Kadir Aydemir