Orhan Çetinbilek’in Yeni Romanı “Jena” Yayımlandı

“Rosa ile Ejder”, “Belkıs” ve “Poyraz” adlı romanların yazarı Orhan Çetinbilek’in yeni eseri “Jena”, Yitik Ülke Yayınları etiketiyle yayımlandı. Edebiyatın o eşsiz lezzetini özleyenler için farklı bir okuma önerisi “Jena”. Çetinbilek, Türkçenin anlatım olanaklarını zorlayan, okuru düşünmeye ve sorgulamaya sevk eden, arı dille romanlar yazan bir sanatçı. Jena, yazarla tanışmak için tam bir biçilmiş kaftan. Jena’nın tanıtımında okura şöyle sesleniliyor:

1. Yazmak için istemek yetmez. “Yazmadan olmayacak bu iş,” der gibi bir duygu, karşı konulamaz bir güç de lazım. Müzisyen neden beste yaparsa, ressam ne diye tuvale akıtırsa içini, aynı dürtüyle yazılır. Yazınca, çizince, besteleyince iyi hissedersin, o kadar. Hayata katacak bir güzelliği olup da katmayan eşek, katamayan talihsizdir.

2. Yeryüzündeki 10 milyon yıllık serüvenimizin “sol” yanı yaşamı temsil eder. Asıl misyonumuz, ona tutunmayı becermek.

3. Bu roman her çağda sol’a tutunanlar ve hayata katılmak istenen güzellikler adına yazılmıştır.

Orhan Çetinbilek İzmir’de yaşayan ve çeşitli dergilerde adına rastlanan bir kalem. Jena, popüler kültür eserlerinden uzakta, yalın, edebiyatın sonsuz okyanusuna eklenen başarılı bir roman. Edebiyatı, Türkçenin lezzetini özleyen herkese, iyi bir okuma önerisi.

Jena, Orhan Çetinbilek, Roman, Yitik Ülke Yayınları, Kasım 2017, 184 sf., 20 TL