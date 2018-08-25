İyi Bir Öykü Yazmak İçin Neler Yapmalı? * Kurt Vonnegut’tan Öneriler

Yazar adaylarına ve öykü meraklılarına Kurt Vonnegut’tan öykü yazımına dair birkaç ipucu:

1. Sizi okuyan bir yabancı vaktinin ziyan olduğunu hissetmemeli.

2. Okura destekleyebileceği türden en az bir karakter verin.

3. Karakterlerden her birinin, bir bardak su bile olsa, istek duyduğu bir şey olmalı.

4. Her cümlenizi ya karakteri ya da hikâyeyi ilerleten bir biçimde yazmalısınız.

5. Hikâyenin başı, sonuna mümkün olduğunca yakın olmalı.

6. Sadist olun. Baş karakterleriniz ne denli tatlı ve masum olursa olsun, başlarına korkunç şeyler getirin ki okurunuz onların nasıl bir insan olduğunu görebilsin.

7. Yalnızca tek bir kişiyi mutlu etmek için yazın. Bir pencere açıp, lafın gelişi, tüm dünyayla sevişmeye kalkarsanız zatürre olursunuz.

8. Okura mümkün olduğunca fazla ve mümkün olduğunca çabuk bir biçimde bilgi verin. Sakın ola hiçbir şeyi geciktirmeyin. Okurlar, neyin, nerede, nasıl olduğunu tümüyle kavrayabilmeli; o kadar ki, hamamböcekleri son birkaç sayfayı yiyip bitirse bile okur hikâyeyi kafasında tamamlayabilmeli.

Çeviri: Bilge Güler – futuristika.org sitesinden alıntıdır.