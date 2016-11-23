Özgür Turan’ın ilk romanı “Su’yun Gölgesi” yayımlandı

Bir evlilik nerede biter?

Londra’da ateşten duvarlarla kaplı bir otel odasında mı?

Gece gündüz yanıp sönen telefon ekranında mı?

Gölgene yenik düştüğünde kim tutar seni?

Annen mi, dostların mı, erkeğin ya da kadının mı?

Sen kendini tutabilir misin?

Gölgenle dans edebilir misin?

Mutlu olduğunu sandığı evliliği içinde arzularına engel olamayıp başka sulara yelken açan Su, gölgesinin karanlığında kaybolarak gerçek benliğiyle yüzleşiyor. Su’yun kendisini tanıma yolculuğu, annesiyle olan ilişkisini sorgulaması ve etrafındaki kadın dostlarının dertlerinin de iç içe geçmesiyle derinleşiyor.

Su’yun Gölgesi, Londra’dan İstanbul’a uzanan, zaman zaman Marmaris’in bir köyünde sarpa saran bir hikâye. Şehir hayatının boşluklarında kaybolmuş kadınların hikâyesi. Yaraları kabuk bağlamış anneler ve kızlarının hikâyesi. Birbirinde gölgesini bulmuş bir adam ve kadının hikâyesi. Su gibi akabilecekken yolları tıkanan bir evliliğin hikâyesi…

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN