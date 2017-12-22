Yazın alanında değişik türlerde pek çok yapıtı bulunan, elli altı yıldır kültür-sanat dünyasının zenginleşmesine ürünleriyle katkıda bulunan, sanat yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Almanya’da oluşturduğu yazınsal birikimleri bu alana gönül verenlerle paylaşıp yapıtlara dönüştüren şair Ruhi Türkyılmaz adına Kıyı dergisince 2017’de 7’ncisi verilen Kıyı- Ruhi Türkyılmaz Şiir Ödülü, Kıyı dergisinin yayım hayatını sonlandırması üzerine bundan böyle süreli olarak “Ruhi Türkyılmaz Sanatevi Şiir Ödülü” adı altında verilecektir.

Katılım Koşulları:

1- Ödüle aday olan yapıtlarda çağdaş bir dünya görüşü, çağdaş şiirin gerektirdiği estetik ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.

2- 1 Ocak 2017 – 15 Nisan 2018 tarihleri arasında yayımlanan şiir kitapları ya da kitap oylumundaki (en az 30 şiirden oluşan) şiir dosyaları ile ödüle aday olunabilir.

3- Ödüle son başvuru tarihi 15 Nisan 2018’dir.

4- Ödüle katılacak kitap ya da dosyanın 5 örneğinin katılımcı tarafından bir başvuru dilekçesi, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileriyle belirtilen adrese kargoyla ulaştırılması gerekmektedir. (İnternet yoluyla gönderilen dosyalar değerlendirilmeyecektir.)

5- Seçici Kurul; Ayşe Keskin, Emel İrtem, Haşim Hüsrevşahi, Ömer Turan ve Şeref Bilsel’den oluşmaktadır.

6- Ödül, 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir. Ödül töreni yer ve tarihi daha sonra açıklanacaktır.

7- Ödül bölüştürülmeyecektir.

8- Ödüle katılan kitap ve dosyalar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.

Kargoyla Kitap ve Dosya Gönderme Adresi:

Ömer Turan

Ruhi Türkyılmaz Sanatevi

Atatürk Alanı

Suluhan İş Merkezi

Kat: 2 No: 77-78

Ortahisar / TRABZON

Elektronik Posta:

omerturan@yandex.com