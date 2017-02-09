Karadeniz Kitap Fuarı (Samsun) İmza Günlerimiz – Yitik Ülke Yayınları #kitapfuarı

Samsun’da düzenlenen Karadeniz Kitap Fuarı‘nda Yitik Ülke Yayınları kitap standımızda buluşalım.
İmza günlerimiz şöyle: (Katılmak isteyen yazarlarımız bize ulaşsın lütfen.)
21 Şubat 2017 Salı
13.00 Kadir Aydemir
14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu
15.00 Benen Çetindağ
22 Şubat 2017 Çarşamba
13.00 Serkan Türk – Ömer Turan – Kadir Aydemir
14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu
15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ
16.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu
23 Şubat 2017 Perşembe
13.00 Kadir Aydemir
14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu
15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ
24 Şubat 2017 Cuma
13.00 Kadir Aydemir
14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu
15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ
25 Şubat 2017 Cumartesi
13.00 Kadir Aydemir
14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu
15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ
26 Şubat 2017 Pazar
13.00 Kadir Aydemir
14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu
15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ