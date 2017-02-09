Karadeniz Kitap Fuarı (Samsun) İmza Günlerimiz – Yitik Ülke Yayınları #kitapfuarı

Yitik Ülke Yayınları

Samsun’da düzenlenen Karadeniz Kitap Fuarı‘nda Yitik Ülke Yayınları kitap standımızda buluşalım.

İmza günlerimiz şöyle: (Katılmak isteyen yazarlarımız bize ulaşsın lütfen.)

 

21 Şubat 2017 Salı

13.00 Kadir Aydemir

14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu

15.00 Benen Çetindağ

 

22 Şubat 2017 Çarşamba

13.00 Serkan Türk – Ömer Turan – Kadir Aydemir

14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu

15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ

16.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu

 

23 Şubat 2017 Perşembe

13.00 Kadir Aydemir

14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu

15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ

 

24 Şubat 2017 Cuma

13.00 Kadir Aydemir

14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu

15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ

 

25 Şubat 2017 Cumartesi

13.00 Kadir Aydemir

14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu

15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ

 

26 Şubat 2017 Pazar

13.00 Kadir Aydemir

14.00 Refik Baskın – Zekeriya Çavuşoğlu

15.00 Seçim Seziş – Benen Çetindağ