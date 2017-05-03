Sarıyer Edebiyat Günleri imza günlerimiz (Yitik Ülke Yayınları)

Haberler

Sarıyer Belediyesi’nin 10-14 Mayıs tarihlerinde düzenlediği geleneksel edebiyat ve kitap günlerinde yer alacağız. İmza günlerimize davetlisiniz.

 

10 Mayıs Çarşamba

13.00-14.00 Kadir Aydemir – Nilgün Şimşek

14.00-15.00 Ferhat Uludere – Melike İnci

 

11 Mayıs Perşembe

13.00-14.00 Yeşim Cimcoz – Dilek Neşe Açıker

14.00-15.00 Bade Osma Erbayav

15.00-16.00 Barış Çağrı Genç – Hakan Bayhan

16.00-17.00 Gökçenur Ç.

 

12 Mayıs Cuma

14.00-16.00 Harun Özen

15.00-17.00 İlker Mumcuoğlu

16.00 Benen Çetindağ

 

13 Mayıs Cumartesi

13.00-14.00 Aydın İleri – Çimen Erengezgin

16.00-17.00 Efe Duyan – Benen Çetindağ

 

14 Mayıs Pazar

14.00-15.00 Banu Özkan Tozluyurt

15.00-16.00 Mehtap Erel

16.00-17.00 Vecdi Çıracıoğlu – Ümit Coşkun

 