Sarıyer Edebiyat Günleri imza günlerimiz (Yitik Ülke Yayınları)

Sarıyer Belediyesi’nin 10-14 Mayıs tarihlerinde düzenlediği geleneksel edebiyat ve kitap günlerinde yer alacağız. İmza günlerimize davetlisiniz.
10 Mayıs Çarşamba
13.00-14.00 Kadir Aydemir – Nilgün Şimşek
14.00-15.00 Ferhat Uludere – Melike İnci
11 Mayıs Perşembe
13.00-14.00 Yeşim Cimcoz – Dilek Neşe Açıker
14.00-15.00 Bade Osma Erbayav
15.00-16.00 Barış Çağrı Genç – Hakan Bayhan
16.00-17.00 Gökçenur Ç.
12 Mayıs Cuma
14.00-16.00 Harun Özen
15.00-17.00 İlker Mumcuoğlu
16.00 Benen Çetindağ
13 Mayıs Cumartesi
13.00-14.00 Aydın İleri – Çimen Erengezgin
16.00-17.00 Efe Duyan – Benen Çetindağ
14 Mayıs Pazar
14.00-15.00 Banu Özkan Tozluyurt
15.00-16.00 Mehtap Erel
16.00-17.00 Vecdi Çıracıoğlu – Ümit Coşkun