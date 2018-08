“Şehir” – Yasemin Çalıkır – #öykü

ŞEHİR / Yasemin Çalıkır

Benim bir gölgem var, bu gece rastladım ona yolda yürürken. Ne çok ışıklıydı şehir, ne çok ev, ne çok insan vardı. Ne kadar da kimsesizdik… Kimseyi görmüyorduk, kimseyi taşımıyorduk, iz bırakmadan yürüyorduk gölgeler gibi. Kimse duymuyordu öldüğümüzü; türküler, küfürler, sarhoş meyhanelerden yükselen rakı kokusu, dolmuş durakları, düğünler, cinayetler, sevgililer…

Bir anlığına, herkes, her şey ve hiçbir şey oluyor ve olmuyor; vardık ve yoktuk aslında.

Kıpırdamıyordu gölgem. Onu en son Viyana’daki konservatuvar yurdunda görmüştüm. Koridorda, keman çalan kızı dinliyordum gizlice. Ağlıyordum, o da ağlıyordu, gölgem… Yine sessizdi ama ağlıyordu, biliyorum.

Hiç konuşmadım o gece, odama döndüm ve yattım. Sonra yıllar geçti ve unuttum. Gözlerim aramadı bir daha onu. Varlığı silindi gitti aklımdan.

Ellerim cebimde.

Gecekondudan yayılan kesif kömür kokusu. Kömür kokusu; sahile vuran kömür karası ve çuvallara kömür dolduran, patikalar boyunca yol alan Karadeniz kadınları, yollarda fındık satan erkek çocukları.

Yola çıktım nihayet; ücretsiz, biletsiz, rezervasyonsuz birinci sınıf hiç yolcu.

Siliniyor yüzün, kayboluyor. Ben bu durakta ineceğim, mevsim yine değişti. Kuru dallarım bana yüz döndü. Ben kışa yattım, başka bir renge.

Seine Nehri benim kadar bulanık. Kıyısındayım, sen ve ben arasında bir yerde, adımlarım yönünü bulmaktan çok uzak. Bir evim yok. Bir adresim…

Louvre’da pirinç salatası yiyeceğim.

Dönüyorum… Dönüyorum…

Annem cici bebe bisküvisi almam için bakkala yolluyor beni, elimde iki buçuk lira.

Dört yüz drahmiye cappucino alıp dönüyorum odama.

Mersin’de Toros Oteli’nde ağlıyorum. Hem heyecanlıyım, hem korkuyorum, ilk imza günüm. Gencim daha, çocukluktan yeni çıkmayım. Duvarlar Paris odam gibi ucuz, küçük pembe çiçeklerle bezeli duvar kâğıdı. Bütün odalar taş zeminli, soğuk. Anneannemin tozlu, çökmüş taş fırınına bakıp ağlıyor annem. Taş binadaki vampir hikâyeleri ilkokulumun. Annemden gizlice aldığım leblebi tozu boğazımda kalıyor. Sigara şeklinde sakız var, almam yasak.

Bir sigara içeyim diyorum gölgeme…

Cevap yok.

Havai fişekler atılıyor Antalya’da bir yılbaşı. Yanımda. Onu sevmiyorum. Dileyecek hiçbir şey yok, karanlığında on ikiye girerken.

Madeleine Kilisesi’nde mum yakıyorum, henüz umutlarım var. Gelin çiçeğimi tanımadığım bir kadın alıyor. Hayır! Onu da sevmiyorum. O adamı. Annemin bana 23 Nisan’da aldığı kelebekli elbisem, onu çok seviyorum işte.

Dönüyorum… Dönüyorum…

Eski evimizin bahçesindeki salıncakta sallanırken saçlarım uçuşuyor. Babam hemen yanı başımda gül dikiyor bahçeye, ellerine bakıyorum sevgiyle. Toprağa öyle şefkatle dokunuyor ki o pamuk elleri. Mezarındaki kırmızı gülü suluyorum. Özlüyorum onu.

Bir arabanın arkasından uzunca gözyaşı döküyorum, işte gidiyor sevdiğim adam. Kal diyemediğim adam. Valizine bütün hayallerimi doldurup habersizce, okyanuslar aşan adam. Beni kimliksiz, beni evsiz bırakan adam. Kendini bana, beni gölgeme katıp kaçan ilk adam.

Yola çıktım nihayet; ücretsiz, biletsiz, rezervasyonsuz birinci sınıf hiç yolcu.

Öyle farklıyım ki her bir durakta; her bir an… Her bir insanda… Herkes mi böyle? Herkes bu kadar kalabalık mı kendi içinde? Her bir parçası farklı mı bu kadar bir diğerinden? Bilmiyorum. Bütün parçaları birleştirmek istiyorum, uymuyor. O zaman başkaları nasıl uysun bana, ben bu kadar çokken ve bu kadar farklıyken?

Bana sözün vardı trenle gidecektik Küre Dağları’na, gidemedik. Çok sevecektin beni, her kar yağdığında ısıtacaktın bedenimi. Üşürüm ben kar yağdığında, sensiz kalınca ruhum üşür benim.

En ayaza yattım toprağına… Beni en çok uyurken seven sevgilim… Bazen şarkı söylerdin çok sarhoş olduğunda.

Islık çalıyorum bir gece vakti dünyanın herhangi bir yerinde. Yalnızız; gölgem ve ben. Neredeyim bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum çoğu zaman, her gece bir yoldayım, her gece bir yolcuyum, her gece biraz daha uzağım size, kendime.

Kumsalda dinlediğimiz o şarkı ve okuduğumuz o hikâyedeki batan ada… Arda’nın bana Artur’da çizdiği resim ve o resimdeki adamın hüzünlü gözlerindeki uzaklar… Aslı’nın siyah beyaz, eski Türk filmlerinden çıkıp gelmiş fotoğrafında, bana telefonda piyano çaldığı gecenin yalnız coşkusu, hiç vazgeçemediğim başka ülkelerin metro biletleri, uçuş kartları, müze girişleri, yıkık dökük anıları, renkleri, kokuları ve hep bu odada biriken son istasyonun terk edilmişliği, bekleyişi…

Selma’nın yaptığı seramik yıldızların sallandığı duvarımdaki yeşil boyada annemin ormanları, annemde babamın kimsesizliği ve kuruttuğum bayram çiçeklerin; kasımpatılar, ne çok sevdiğimi bildiğin. Keman sesi uzaklaşıyor. “Hadi!” diyor gölgem. Dönüyorum… Dönüyorum…

Günbatımıydı sınır kapısında, sıcaktı. Ter içinde kalmıştım. Bu kez dönmeyecektim, kaçıyordum.

Ağustostu sınırda. Derenin üstüne kapanmıştı ağaçlar, görünmüyordu. Köhne bir otobüsün rahatsızlığı içindeydim. Sabahtan açmıştım votka şişesinin kapağını. Sarhoştum sınırda. Ağustos ayıydı ve terliyordum. Kaçma tutkusuyla o sınır, bu sınır, daha kaç sınır kapısında; aynı otobüs, aynı rahatsızlık ve ter içinde aynı pantolonla dönüp durup kıvranacağımdan ve asla arkada bıraktıklarımın önüne geçemeyeceğimden habersiz, bekleyecektim mavi pasaportumla sınır kapısında. Nüfus cüzdanımdan, cinsiyetimden, vatandaşlığımdan, bana zorla verdiğiniz tüm sıfatlarımdan, kimliklerimden sıkılmıştım. Otobüste nefes almak gittikçe zorlaşıyordu. Dibe dalmak üzereydim. Zihnimin yavaşça benden sıyrıldığını ve uykunun dalga dalga beni ele geçirmeye başladığını hissettim. Dudaklarımdaki limon tadıyla uyuyakaldım.

Her şey iyice yabancılaşmıştı uyandığımda. İnsanların yüzleri kararmış, uzamış, tuhaf şekiller almıştı. Koridorda uyku tulumunun içinde uyuyan kıza baktım. Dev bir kertenkele gibi kıvrılmış, sağa sola doğru hareket etmeye çalışıyor ve her hareketi midemde sancılar yaratıyordu. İki gecedir otobüsteydim. Banyo yapmıyordum. Aylardan ağustos, ter içindeydim ve yabancıydım.

Yaşayıp yaşamayacağımdan emin olamadan, dev bir kertenkele ve o zamanlar düşman, şimdilerde dost bir ülkenin topraklarında yerimde sayıyordum.

Geceydi. Gördüklerim; votka şişesinde boğulan, yüzleri kararmış onca insan, dev bir kertenkele ve bir yabancı…

“Hadi!” diyor gölgem.

Gidelim artık!