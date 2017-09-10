Türk Şiiri İtalya’da

Çağdaş Türk şiirinin genç kalemleri İtalya’da. Venedik Bienali’ne paralel olarak düzenlenen ve eylül ayı boyunca sürecek “Dropping Seeds” projesi toplumsal yaşam, insan hakları ve mültecilik sorunlarını sanat bağlamında gündeme getirmeyi amaçlıyor. Türkiye’den Gökçenur Ç., Efe Duyan, Kadir Aydemir, Gonca Özmen ve Selahattin Yolgiden‘in davetli olduğu şair ağırlama programı eski Sant Elena Manastırı’nda gerçekleşiyor. Venedik’in büyülü sokaklarında kurgulanan “Dropping Seeds” projesi; Nia Davies, Miroslav Kirin, Josep M Rodriguez, Tal Nitzan gibi dünya şiirinin genç temsilcilerini de ağırlıyor. Proje kapsamında Ca’ Zenobia konağında, şairlerin yanı sıra insan hakları savunucuları, uluslararası hukuk uzmanları, çağdaş sanatçılar da söyleşi ve sergiler gerçekleştirecek. Venedik Art Factory’nin organize ettiği ve New Yorklu sanatçı Debra Werblud’un küratörlüğünü yaptığı “Dropping Seeds”te şairlerimiz Ca’ Foscari Üniversite Radyosu’na da konuk olacak. Detaylı bilgi için: http://www.veripa.org/progetti/dropping-seeds/