Vecdi Çıracıoğlu’nun yeni masal kitabı “Mutlu Balık” yayımlandı

Vecdi Çıracıoğlu’nun çocuklar için masal kitabı “Mutlu Balık” yayımlandı.

Gölde yaşayan Küçük Balık’ın tek hayali ormanda yaşamaktı. Günün birinde yağmaya başlayan yağmur, günlerce dinmez ve her yer sular altında kalır. Neşe içinde ormanda yüzmeye başlayan Küçük Balık, diğer hayvanların bu durumdan etkilendiklerini görünce ne yapacağını şaşırır. Acaba Küçük Balık diğer hayvanları kurtarabilecek mi?

Vecdi Çıracıoğlu’nun birbirinden güzel masalları, çocuklara hayvan sevgisi ve insan sevgisi aşılarken onları hem gülümsetecek hem de düşündürecek.

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN