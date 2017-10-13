Yitik Ülke Yayınları İmza Günleri – İstanbul Kitap Fuarı (4-12 Kasım 2017)

Yitik Ülke Yayınları, İstanbul Kitap Fuarı’nda tüm okurlarını bekliyor, sevgilerini sunuyor. Fuarda buluşalım.
Standımız 2. Salon – 2503 B adresindedir.
YİTİK ÜLKE YAYINLARI – İMZA GÜNLERİ
4 Kasım Cumartesi
12.00
13.00 Kadir Aydemir – Ferhat Uludere – Melek Eryazıcı
14.00 Bade Osma Erbayav – Dilek Neşe Açıker
15.00 Vejdi Karanki – Melike İnci
16.00 Mehtap Erel – Gökhan Arslan – Neslihan Erdoğdu
17.00 Gökçenur Ç. – Yunus Bektaşoğlu – Aydın İleri
5 Kasım Pazar
12.00
13.00 Kadir Aydemir – Yaprak Öz – Mustafa Ünver
14.00 Ayşe Gaffaroğlu – Benen Çetindağ – Bade Osma Erbayav
15.00 Sevgi Cansever – Melike İnci
16.00 Yunus Bekir Yurdakul – Burcu Seçmeer
17.00 Gökçenur Ç. – Tüten Yolukar – Aydın İleri
6 Kasım Pazartesi
11.00 Gizem Pınar Karaboğa
12.00 Çimen Erengezgin
13.00 Ümit Coşkun
14.00 Bülent Akgezer
15.00
16.00 Yunus Bekir Yurdakul
17.00
7 Kasım Salı
11.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal
12.00
13.00 Hamdi Tuncer
14.00 Selma Köksal
15.00 Mehmet Ünver
16.00 Yunus Bekir Yurdakul
17.00
8 Kasım Çarşamba
12.00 Özgür Turan
13.00 Mehtap Erel – Sema Fener
14.00 Sevgi Cansever
15.00 Selma Köksal
16.00 Ürün Şen Sönmez
17.00
9 Kasım Perşembe
11.00 Esra Aylin Akalın – Mine Topal
12.00 Emine Nilgün Yurtsever
13.00 Seçim Seziş – Sema Fener
14.00 Nalân Tuntaş
15.00
16.00 Yunus Bekir Yurdakul
17.00
10 Kasım Cuma
11.00 Hakan Bayhan
13.00 Nilgün Şimşek – Harun Özen
14.30 Şeref Bilsel
15.00 Barış Çağrı Genç
16.00 Melike Çelebi
17.00
11 Kasım Cumartesi
12.00 Aylin Acar
13.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Ferhat Uludere – Melike İnci
14.00 Serkan Türk – Banu Özkan Tozluyurt – Çimen Erengezgin – Harun Özen
15.00 Ayşe Gaffaroğlu – Bade Osma Erbayav – Ömer Turan – Barış Çağrı Genç
16.00 Mehtap Erel – Seçim Seziş – Efe Duyan – Arzu Arabacıoğlu – Yunus Bektaşoğlu
17.00 Aydın İleri
12 Kasım Pazar
12.00
13.00 Nilgün Şimşek – Kadir Aydemir – Melike İnci
14.00 Serkan Türk – Bade Osma Erbayav – Burcu Ayan – Yunus Bektaşoğlu
15.00 Harun Özen – Ömer Turan – Benen Çetindağ
16.00 Yunus Bekir Yurdakul – Efe Duyan – Nilüfer Önder
17.00 Aydın İleri