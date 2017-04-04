Yitik Ülke Yayınları – İzmir Kitap Fuarı imza günleri (22-30 Nisan 2017)

Yitik Ülke Yayınları

İzmir Kitap Fuarı’nda Yitik Ülke Yayınları kitap standında buluşalım.
İmza günlerimiz şöyle: (güncellenmektedir)

22 Nisan 2017 Cumartesi

13.00 Nalân Tuntaş – Gündüz Öğüt – Kezban Şahin Taysun – Kadir Aydemir 

14.00  Nilgün Şimşek – Banu Özkan Tozluyurt

15.00 Bade Osma Erbayav – Orhan Çetinbilek – Benen Çetindağ

16.00 Gökçenur Ç. – Efe Duyan – Çimen Erengezgin

17.00

 

23 Nisan 2017 Pazar

12.00 Hamdi Tuncer

13.00 Kadir Aydemir – Gündüz Öğüt

14.00 Melike Çelebi –  Sunar Kural Aytuna

15.00  Seçim Seziş

16.00 Efe Duyan – Gökçenur Ç. – Pınar Gogulan 

17.00 Mert Çuhadaroğlu

 

24 Nisan 2017 Pazartesi

13.00 Çimen Erengezgin – Gündüz Öğüt – Kadir Aydemir

14.00 Orhan Çetinbilek – Sunar Kural Aytuna

15.00 Benen Çetindağ – Ahmet Zeki Muslu

16.00 Seçim Seziş

 

25 Nisan 2017 Salı

13.00 Kadir Aydemir

15.00 Benen Çetindağ – Gündüz Öğüt

 

26 Nisan 2017 Çarşamba

13.00 Ferhat Uludere – Gündüz Öğüt – Kadir Aydemir

14.00 Ahmet Zeki Muslu

 

27 Nisan 2017 Perşembe

13.00 Gündüz Öğüt – Kadir Aydemir

 

28 Nisan 2017 Cuma

13.00 Melike Çelebi – Barış Çağrı Genç – Gündüz Öğüt – Kadir Aydemir

14.00 Harun Özen – Ahmet Zeki Muslu

15.00 Orhan Çetinbilek

 

29 Nisan 2017 Cumartesi

12.00 Hamdi Tuncer

13.00 Gündüz Öğüt – Nilgün Şimşek – Barış Çağrı Genç – Kadir Aydemir

14.00 Orhan Çetinbilek – Harun Özen – Melike İnci

15.00 Melek Eryazıcı – Kezban Şahin Taysun – Burcu Ayan Sonkur

16.00 Serkan Türk – Zekeriya Çavuşoğlu

 

30 Nisan 2017 Pazar

13.00 Gündüz Öğüt – Melek Eryazıcı – Barış Çağrı Genç – Kadir Aydemir

14.00 Orhan Çetinbilek – Melike İnci – Nilgün Şimşek – Sunar Kural Aytuna 

15.00 Serkan Türk – Ahmet Zeki Muslu 

16.00 Zekeriya Çavuşoğlu – Yeşim Ağaoğlu