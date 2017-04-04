Yitik Ülke Yayınları – İzmir Kitap Fuarı imza günleri (22-30 Nisan 2017)

İzmir Kitap Fuarı’nda Yitik Ülke Yayınları kitap standında buluşalım.
İmza günlerimiz şöyle: (güncellenmektedir)
22 Nisan 2017 Cumartesi
13.00 Nalân Tuntaş – Gündüz Öğüt – Kezban Şahin Taysun – Kadir Aydemir
14.00 Nilgün Şimşek – Banu Özkan Tozluyurt
15.00 Bade Osma Erbayav – Orhan Çetinbilek – Benen Çetindağ
16.00 Gökçenur Ç. – Efe Duyan – Çimen Erengezgin
17.00
23 Nisan 2017 Pazar
12.00 Hamdi Tuncer
13.00 Kadir Aydemir – Gündüz Öğüt
14.00 Melike Çelebi – Sunar Kural Aytuna
15.00 Seçim Seziş
16.00 Efe Duyan – Gökçenur Ç. – Pınar Gogulan
17.00 Mert Çuhadaroğlu
24 Nisan 2017 Pazartesi
13.00 Çimen Erengezgin – Gündüz Öğüt – Kadir Aydemir
14.00 Orhan Çetinbilek – Sunar Kural Aytuna
15.00 Benen Çetindağ – Ahmet Zeki Muslu
16.00 Seçim Seziş
25 Nisan 2017 Salı
13.00 Kadir Aydemir
15.00 Benen Çetindağ – Gündüz Öğüt
26 Nisan 2017 Çarşamba
13.00 Ferhat Uludere – Gündüz Öğüt – Kadir Aydemir
14.00 Ahmet Zeki Muslu
27 Nisan 2017 Perşembe
13.00 Gündüz Öğüt – Kadir Aydemir
28 Nisan 2017 Cuma
13.00 Melike Çelebi – Barış Çağrı Genç – Gündüz Öğüt – Kadir Aydemir
14.00 Harun Özen – Ahmet Zeki Muslu
15.00 Orhan Çetinbilek
29 Nisan 2017 Cumartesi
12.00 Hamdi Tuncer
13.00 Gündüz Öğüt – Nilgün Şimşek – Barış Çağrı Genç – Kadir Aydemir
14.00 Orhan Çetinbilek – Harun Özen – Melike İnci
15.00 Melek Eryazıcı – Kezban Şahin Taysun – Burcu Ayan Sonkur
16.00 Serkan Türk – Zekeriya Çavuşoğlu
30 Nisan 2017 Pazar
13.00 Gündüz Öğüt – Melek Eryazıcı – Barış Çağrı Genç – Kadir Aydemir
14.00 Orhan Çetinbilek – Melike İnci – Nilgün Şimşek – Sunar Kural Aytuna
15.00 Serkan Türk – Ahmet Zeki Muslu
16.00 Zekeriya Çavuşoğlu – Yeşim Ağaoğlu